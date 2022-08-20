Yerli ve milli pasaport 25 ağustosta üretime başlıyor

Yerli ve milli olmasının yanında holografik şerit, hayalet resim, harflerle olusturulan portre fotoğraf, metamorfik desen gibi birçok özellikle de dünyanın en güvenli pasaportu olma özelliğine sahip olacak. Pandemi kısıtlamaları sonrasında oluşan uluslararasi seyahat ihtiyaçları sonucunda dünyada olduğu gibi ülkemizde de pasaport talebinde olağanüstü artışlar görüldü. Kullanılan cip ve diğer malzemelerin temininde tüm dünyada sorunlar yaşandı.

DÜNYA PASAPORT SORUNU YAŞIYOR

Uluslararasi basında yer alan haberlere göre; ABD, Fransa, Avusturalya, İngiltere, İsrail, Norveç ve Kanada gibi ülkeler basta olmak üzere pasaport temininde sorunlar yasandigi ve buna bağlı olarak pasaport randevusu ve pasaport teslim sürelerinin uzadığı, bazı ülkelerde bu sürenin alt ay geçtiği görüldü.

PASAPORT ALANLARIN YÜZDE 58'İ YURT DIŞINA ÇIKMADI

Dünyada yasanan bu krize rağmen umumi (bordo) pasaport 30 ve hususi (yesil) pasaport talepleri en fazla 60 gün içerisinde karşılanmış olup, acil pasaport talepleri ise vatandaşların mağdur olmamasi için ivedilikle karşılandı. Bu kapsamda 2021 yılı Temmuz ay sonu itibariyle 889 bin 855, 2022 yılı Temmuz ayı sonu itibariyle de yüzde 65 artışla 1 milyon 360 bin 653 pasaport düzenlendi. Bu yıl içerisinde pasaport alan kişilerden yüzde 58'inin yurtdışına çıkış yapmadığı tespit edildi.

YEŞİL PASAPORTLARIN KULLANIM SÜRESİ UZATILDI

Öte yandan hususi pasaportların (yeşil) geçerlilik süresinde uzatılmaya gidilerek yeşil pasaportların kullanım süresi 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı. Ayrıca Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce bugün itibariyle 76 milyon 842 bin kimlik kart, 8 milyon 811 bin pasaport, 17 milyon 343 bin sürücü belgesi, 41 bin özel güvenlik kimlik kart ve 30 bin fahri trafik müfettiş kart basılarak ülkemizin en uzak noktasındaki vatandaşlara en geç 3 gün içerisinde teslim edildi.