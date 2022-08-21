Ankara’nın bütçesi algıya gidiyor! ABB’den 3 aylık şirkete adrese teslim ihale

ÜNAL: ANKARA'NIN BÜTÇESİ ALGIYA VE KONSERLERE GİDİYOR

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal, Ankara'nın bütçesi algıya ve konserlere gittiğini belirterek, "3 ay önce kurulan firmaya adrese teslim ihale verilmiş" dedi. Fatih Ünal şunları söyledi:

"Ankaralılar'ın her fırsatta dile getirdiği hizmete hasret kaldık şikayetlerine kulak tıkayan CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesinin bütçesi sosyal medya çalışmalarına ve konserlere harcanıyor. Geçen yıl sadece bir konser için 30 bin dolar veren Mansur Yavaş, bu yılda da konserlere ciddi bir bütçe ayırmış. 3 ay önce kurulan firmaya adrese teslim ihale verilmiş."

3-4 AY ÖNCE KURULDU!

"Sayın Mansur Yavaş'ın algı çalışmalarını yürüten tanıtım çalışmaları için çok fazla önem verdiği Basın Yayın Daire Başkanlığı'nda çalışan personelin yoğunluğu dikkat çekerken, sosyal medya çalışmaları için ayrıca bir ihale yapılarak doğrudan temin ile 3-4 ay önce kurulmuş bir firmaya 600 bin TL'nın üzerinde iş verilmiş olması bir sürü soru işaretine neden oldu."