Ecemsu’nun Esenler’de Başkan Erdoğan’a hediye ettiği şiirin hikayesi ortaya çıktı





Anne Selma Karadüş ise, "Prader Willi Sendromu'na sahip bir kızım ve oğlum var. Esenler'de 100. Yıl Mahallesi'nde eski bir evde oturuyorduk. Elhamdülillah burası bize çıktı ve çok güzel bir evimiz oldu. Ecemsu ilgi duyduğu kişilere mektuplar yazar. Dün kendisi ne yazsam dedi. Yazdıklarını beğenmedi yırttı attı, defalarca yazdı. Sonunda yazdı boyadı ve el izini çıkardı. Mektup teslim etti, yan yana beraber oldular. O ortamda evden bahsedilmedi hep Ecemsu'dan bahsedildi. Kızıma çok değer verdi ve ilgilendi. Ben birkaç kez susturdum rahatsız etmesin diye. Annesi lütfen müdahale etme konuşsun dedi. Onunla aynı havayı solumak çok güzeldi.