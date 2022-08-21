İsveç ve Finlandiya’yla ilk toplantı 26 Ağustos’ta

Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri için şart koştuğu kriterleri denetlemek amacıyla kurulan Daimi Ortak Mekanizma'nın ilk toplantısı 26 Ağustos'ta Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de yapılacak. Toplantıya, Türkiye'den Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın başkanlığında bir heyetin katılması bekleniyor. İsveç ve Finlandiya farklı mecralarda taahhütlerini yerine getireceğini belirtirken, ilk aşamada ülkelerindeki terör örgütü üyesi ve terör destekçilerini sınır dışı etme yönünde adımlar atacakları öğrenildi. Ankara, Türkiye'nin şartlarını yerine getirmeden üyelik onayı alamayacak olan İsveç ve Finlandiya'nın ne kadar hızlı adım atarsa ittifaka o kadar hızlı üye olabileceğini ifade ediyor. Bu kapsamda üzerinde zaman baskısı olan tarafın Türkiye değil, İsveç ve Finlandiya olduğu kaydediliyor.