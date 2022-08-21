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Giriş Tarihi: 21.8.2022 20:05

İttifakta 'İzmir' kavgası! CHP'li Soyer'in reklamı İYİ Parti'yi çıldırttı

AA
İttifakta ’İzmir’ kavgası! CHP’li Soyer’in reklamı İYİ Parti’yi çıldırttı

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından hazırlatılan afişlere tepki gösterdi. Dervişoğlu, "Barışın İkinci Yüzyılı", "İzmir'in Kuruluşunun 100. Yılı Kutlu Olsun" yazılı afişlerin kaldırılmasını istedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından İzmir'in kurtuluşunun 100. yılını kutlamak için Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından üzerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Türk bayrağının bulunduğu "Barışın İkinci Yüzyılı", "İzmir'in Kurtuluşunun 100. Yılı Kutlu Olsun" yazılı afişlere ilişkin açıklama yaptı.

"AFİŞLERİ KALDIRIN"

Dervişoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "15 Mayıs 1919'un ne olduğunu anlamak istemeyen akıl, 9 Eylül 1922'nin muhtevasını kavrayamaz. 9 Eylül İzmir'in ve Türkiye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun zafer günüdür. Sayın Tunç Soyer'i bu afişleri kaldırmaya ve 9 Eylül'ün 100. yılına yakışır kutlamalar yapmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

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İttifakta 'İzmir' kavgası! CHP'li Soyer'in reklamı İYİ Parti'yi çıldırttı
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