Özhaseki’den Çetin Arık’ın iftiralarına sert tepki: Sayıştay raporlarını çıkar ya da istifa et

Özhaseki CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın iftira dolu açıklamalarına sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi. Özhaseki yaptığı açıklamada " Hiç kıvırma sevgili Çetin Arık! İki gün boyunca düşünüp akıl hocalarınla sapla samanı karıştırarak akılınızca cevap vermeye çalışmışsınız. Yalnız peşinen söyleyeyim; daha gülünç duruma düşmüş, iyice batmışsın. Yapacağın en iyi şey; böyle komik duruma düşmektense yalan söylediğini itiraf edip özür dilemekti. Ama sizde nerede o erdem!" dedi.

"KILIÇDAROĞLU DA İFTİRA ATMIŞTI"



Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı döneminde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından da iftiraya uğradığının altını çizen Özhaseki, "Zamanında pek muhterem (!) Genel Başkanın Kılıçdaroğlu da bana iftira atmıştı. 300 sayfalık dilekçe ve 20 milletvekili ile mahkemeleri baskı altına almaya çalışmış ama orada da rezil olmuştu. Yalanları mahkemede yüzüne çarpılmıştı." ifadelerini kullandı.



"ARTIK SADECE KİRALIK DEĞİL AYNI ZAMANDA YALANCI VE MÜFTERİ VEKİLSİN"



Çetin Arık'ın iddialarını ispatlaması gerektiğini yoksa yalancı olacağını vurgulayan Özhaseki, "Sevgili Çetin; "Özhaseki, döneminde yapılan 15 milyonluk köprü ortada yok. Bu konuyla ilgili ortada Sayıştay raporları var." diyordun. Lafı hiç kıvırma; ortaya Sayıştay raporlarını çıkar ya da istifa et! Yoksa bundan sonra sana kiralık vekil dediğimiz gibi yalancı ve müfteri vekil diyeceğiz." diye konuştu.