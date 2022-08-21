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Giriş Tarihi: 21.8.2022 18:38

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK/YPG yangın çıkardı

AA
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK/YPG yangın çıkardı

Son dakika haberi: Terör örgütü PKK/YPG, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi Serdeşt köyü kırsalında yangın çıkardı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından söndürülmeye çalışılan yangının 4 kilometrekare alanda devam ettiği öğrenildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, önceki gün Serdeşt köyü kırsalında PKK/YPG'li teröristler 3 noktadan yangın çıkardı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından söndürülmeye çalışılan yangının 4 kilometrekare alanda devam ettiği öğrenildi.

PKK/YPG'NİN "ÇEVRE TERÖRÜ" STRATEJİSİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamalarda, terör örgütü elebaşlarının örgüt mensuplarına sabotaj ve orman yangınları çıkartması yönünde talimat verdiğini belirtmişti.

"Çevre terörü"ne de neden olan terör örgütünün son yıllarda Irak ve Suriye'de çıkardığı yangınlarda 100 binlerce dönüm ekili alan yandı. Yangınlar nedeniyle yerleşim yerlerinin tahribi sonucu yerel halk da yaşam alanlarını terk etmek zorunda kaldı.

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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK/YPG yangın çıkardı
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