Haberler Gündem Haberleri Son dakika: MİT nokta operasyonlara devam ediyor! 'Mıhyeddin Gulo' etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 21.8.2022 10:36 Son Güncelleme: 21.8.2022 11:04

Son dakika: MİT nokta operasyonlara devam ediyor! 'Mıhyeddin Gulo' etkisiz hale getirildi

AA
Son dakika: MİT nokta operasyonlara devam ediyor! ’Mıhyeddin Gulo’ etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: MİT terör örgütü PKK'ya karşı düzenlediği nokta operasyonlara hız kesmeden devam ediyor. Yapılan nokta operasyonda PKK/YPG'nin askeri eğitim veren Hebat Derik Akademisi sorumlusu Mıhyedin Gulo’yu, Suriye Kamışlı’da özel bir operasyonla etkisiz hale getirdi.

Son dakika haberi: Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG'nin sözde askeri eğitim veren Hebat Derik akademisi sorumlusu Mıhyeddin Gulo'yu etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Suriye'nin kuzeyindeki Haseke'de, PKK/YPG'li teröristlere ideolojik ve silahlı eğitimler verilen sözde Hebat Derik akademisinin yöneticilerinden terörist Mıhyeddin Gulo, MİT'in 9 Ağustos'ta Kamışlı'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.

Gulo'nun, Türk güvenlik güçlerine yönelik birçok eylemin planlamasında etkin rol aldığı, Suriye Milli Ordusu'na karşı Barış Pınarı ve Zeytin Dalı harekatlarında da terör örgütü saflarında faaliyet gösterdiği belirlendi.

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Hebat Derik adıyla teröristlere silah kullanımı, bomba yapımı ve suikast eğitimi verilen sözde akademinin yöneticilerinden olan Gulo'nun, örgüt mensuplarını Türkiye'nin yurt içindeki ve Suriye'deki birliklerine eylem yapmak üzere yetiştirdiği de kaydedildi.

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Son dakika: MİT nokta operasyonlara devam ediyor! 'Mıhyeddin Gulo' etkisiz hale getirildi
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