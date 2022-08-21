Son dakika: Polis noktasına bomba atacaklardı: 4’ü de tutuklandı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri; Silahlı Terör Örgütü MLKP'nin sözde İntikam Hücresi'ni tespit etti. İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün tespitlerine göre; silahlı terör örgütünün sözde "Silahlı Yapılanması" içerisinde uzun yıllardır faaliyetler yürüten, 2015 yılında yasa dışı yollardan kayıtsız bir şekilde gittiği Suriye'de terör örgütünün yine sözde "Silahlı Eğitim Kampları" içerisinde silahlı ve askeri eğitimler alan M.U., 2019 yılında sansasyonel terör saldırıları düzenlemek üzere yine yasa dışı yollardan kayıtsız bir şekilde Türkiye'ye giriş yaptı ve İstanbul'a geldi fakat hedefine ulaşamadan operasyonla gözaltına alındı. M.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İSTİHBARAT ŞUBE TESPİT ETTİ TEM ŞUBE ÇÖKERTTİ

İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün tespitlerine göre; M.U. cezaevinden tahliye olduktan sonra terör örgütünün adına faaliyetlerine devam etti. M.U.'nun bağlı olduğu MLKP Terör Örgütü'nün sözde İntikam Hücresi; U.A. adlı bir teröristin Ağrı'da düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirmesinin ardından harekete geçti. Öldürülen U.A. adlı teröristin sözde intikamını almak isteyen Silahlı Terör Örgütü MLKP Üyesi M.U. ve diğer terör örgütü üyeleri; Emniyet Güçleri'ne yönelik bir terör saldırısı planladı. Polis noktalarına veya polislere yönelik terör saldırısı hedefindeki M.U. ve diğer teröristlerin hain planı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün titiz çalışmasıyla adeta suya düştü. İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün titiz tespitlerinin ardından İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) Polisleri operasyonun düğmesine bastı.

SÖZDE "MERKEZ KOMİTE ÜYESİ" DE YAKALANMIŞTI

M.U. ve diğer teröristlerin İstanbul'un Sultangazi İlçesi'ne bağlı olan Gazi Mahallesi'nde saklandıkları Hücre Evi'ne şok baskın yapıldı. M.U. ve aynı adreste bulunan ve silahlı terör örgütünün sözde "Merkez Komite Üyesi" olan E.Y. ve H.D.A. ile silahlı terör örgütü üyelerine adres temininde bulunan N.G. isimli toplam dört kişi; Özel Harekat destekli düzenlenen operasyonla yakalandı ve İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Hücre Evi'nde yapılan aramalarda iki adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi, patlamamış bir adet el bombası ve çok sayıda örgütsel içerikli doküman ele geçirildi. El konulan bütün suç unsurları detaylı bir şekilde incelemeye alındı. Teröristlerin bir polis noktasına bombalı terör saldırısı düzenlemeyi planladıkları ve silahlarla polislere saldırmayı hedefledikleri ortaya çıktı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen dört kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.