951 yıllık gururla Ahlat buluşması

Türkmilletine Anadolu'nun kapılarını açan büyük zaferin 951'inci yıl dönümü nedeniyle Malazgirt Meydan Savaşı'nın kazanılmasında büyük öneme sahip Bitlis Ahlat'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin katılımıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Etkinliklere bakanlar, kuvvet komutanları, milletvekilleri ve vatandaşlar da katılacak. Devletin zirvesi 25 Ağustos'ta Ahlat'ta bir araya gelecek.Bu yıl ki kutlama etkinlikleri festival tadında gerçekleştirilecek. 450 bin metrekare alan üzerinde kurulan 1071 Sultan Alparslan Otağı, 23-26 Ağustos tarihlerinde okçuluk, atıcılık, atlı okçuluk, kökbörü, geleneksel oyunlar gibi birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak. Öte yandan otağ içinde bulunan 50 çadırda katılımcı illerin stantları da görücüye çıkacak. Türkiye'nin 81 ilinden katılım sağlanacak ve el sanatları sergileri de açılacak.Devletin zirvesi 26 Ağustos'ta ise Muş, Malazgirt'te buluşacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bakanlar, milletvekilleri ve kuvvet komutanlarının da Ahlat ve Malazgirt kutlamalarına katılmaları bekleniyor. Etkinliklere dış misyon şefleri de katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ndeki dünyanın en büyük Türk İslam mezarlığı olma özelliğini taşıyan 9 bin 200 abidenin bulunduğu Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret edecek. 26 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet Cuma namazını Malazgirt'te Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile birlikte eda edecek. Malazgirt Meydan Muharebesi Milli Parkı'nda da kutlamalar yapılacak.Ahlat'ta Erdoğan'ın talimatı ile yaptırılan millet bahçesinde içerisinde Sultan Alparslan Otağı'nda yurdun dört bir yanından gelen ziyaretçiler Selçuklu ruhunu yaşayacak.