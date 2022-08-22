Başkan Erdoğan’ı evlerinde konuk eden Karadüş ailesi: Her zaman yanımızda

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Esenler'de kentsel dönüşüm projesinin teslim töreni sonrasında Karadüş ailesinin evine konuk oldu. Ailenin 15 yaşındaki kızı Ecemsu, Erdoğan'a yazdığı şiiri okurken Karadüş ailesi o anları SABAH'a anlattı.Başkan Erdoğan'ın geleceğini duyunca şiir yazdığını belirten Ecemsu Karadüş, "Cumhurbaşkanımız şiiri duyunca ağladı ben de 'ağlayacağını bilseydim yazmazdım' dedim. O da bana oyuncak verdi. O ağlayınca üzüldüm. Şiirde seni çok seviyorum, iyi ki varsın, sen çok güzelsin ve çok başarılısın yazdım.O da 'ben de seni çok seviyorum' dedi. Bana bebekler verdi" dedi. Anne Selma Karadüş "Prader Willi Sendromu'na sahip bir kızım ve oğlum var. Esenler'de 100. Yıl Mahallesi'nde eski bir evde oturuyorduk. Elhamdülillah burası bize çıktı ve çok güzel bir evimiz oldu. Evlendiğimizde de nikahtan sonra yemeğe gitmiştik. Cumhurbaşkanımız o zaman belediye başkanıydı. Orada görünce resim çekildik. İlk baharımız olan evliliğimizde de yanımızdaydı, ikinci baharımız olan evimizde de yanımızda oldu. Cumhurbaşkanımız bu kez kızımız Ecemsu'ya ilgi gösterince sevgimiz daha da arttı" diye konuştu.Anne Karadüş yakın zamanda yeni evlerine taşınacaklarını söyleyerek, "Allah'ın izniyle yakında taşınacağız. Çok güzel imkân sağlandı. Rahatlıkla dolaşabileceğimiz, oturabileceğimiz güvenli bir evimiz oldu. Eski oturduğumuz evimiz güvenlik açısından sıkıntılıydı. Burada öyle sıkıntılar yaşamayacağız. Bizim için bu ev mucize oldu. Bize yeni yaşam verildi" ifadelerini kullandı.