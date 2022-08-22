Bu acının tarifi yok

Gaziantep ve Mardin'de önceki gün meydana gelen iki kazada 35 kişinin ölümü Türkiye'nin yreğini dağladı. Aralarında üç itfaiyeci, üç sağlık çalışanı ve bir polis memurunun da olduğu kaza kurbanlarının Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Çanak-kale ve İstanbul'daki cenazelerinde gözyaşları sel oldu. İşte cenazelerden notlar:Mardin Derik'teki kazada şehit olan polis memuru Yahya Ergin, memleketi Çanakkale'nin Ezine ilçesindeki törenin ardından toprağa verildi. Eşi Ebru ve annesi Ayfer Ergin, Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp uzun süre gözyaşı döktü. Yahya Ergin'in 1 yaşındaki oğlu Yiğit Eymen de yakınlarının kucağında cenazeye getirildi.İhlas Haber Ajansı (İHA) çalışanı Muhammed Abdulkadir Esen (25) ile Umut Yakup Tanrıöver (26), Gaziantep ve Şanlıurfa'daki törenlerin ardından son yolculuklarına uğurlandı.Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görevli Mehmet Bozkurt (59), Mehmet Polat (57) ve Ahmet Polat'ın (29) cenazeleri, Şehreküstü İtfaiyesi'nin bahçesine getirildi. Vefat edenlerin yakınları ve mesai arkadaşları tabutlara sarılarak gözyaşı döktü. Mehmet Polat'ın kızı Eylül, tabuta sarılarak, "Babam sen benim en sevdiğimdin" diyerek ağladı. 3 çocuk babası Ahmet Polat'ın eşi Dilek Polat, kucağındaki çocuğuna, eşinin fotoğrafını son kez öptürdü.Acil tıp teknisyeni 2 çocuk annesi Tuba Uzdilli (38), ambulans sürücüsü 2 çocuk babası Abdullah Kütük (50), ambulans sürücüsü Halil Özden (33) için Gaziantep Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi bahçesinde tören düzenlendi.Mardin Derik'teki iki trafik kazasında hayatını kaybeden biri polis memuru 20 kişiden 19'unun cenaze törenleri Derik, Artuklu ve Diyarbakır'da yapıldı. Derik'teki törenlere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Derik'teki kazada yaralanan Ercan Çeyez "Ölenlerin yüzde 90'ı tanıdıktı. Akraba, eş, dost vefat etti" dedi.Derik'teki kazanın ardından gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 2 tır sürücüsü de taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan tutuklandı.Gaziantep'tekikazaya karışan otobüsün şoförü Abdulkadir Memiş, tedavisinin ardından gözaltına alındı. Memiş, seyir sırasında 400-500 metre mesafede emniyet şeridindeki ekipleri gördüğünü belirterek, "Otoyolda kaza vardı, kalabalık bir ekip bulunuyordu. O sırada ne olduğunu anlayamadım. Bir anda direksiyon hakimiyetini kaybettim. Toparlamak için manevra yapmaya başladım ama kurtaramadım ve otobüs devrildi. Daha sonra sürüklenmeye başladım, sonrasını hatırlamıyorum" dedi. Adliyeye sevk edilen Memiş, taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiylet vermek suçundan tutuklandı.Gaziantep'te kaza yapan bir araca müdahale için güvenlik şeridinde bulunan ekibe ve araçlara, kaza yerinden az geride devrilen Özel Diyarbakır Seyahat'e yolcu otobüsü çarpmıştı. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre İstanbul'dan yola çıkan otobüs olay yerine yarım saat mesafede mola verdi. Burada direksiyona şoför Abdulkadir Memiş geçti. Memiş, kaza anında sağ şeritten seyrediyordu. TAG otobanı 3 şeritliydi. Uzmanlara göre Şoför orta ya da sol şeritte seyrediyor olsaydı kaza gerçekleşmeyecekti. Jandarma olay yerinde 307 metre fren izi tespit etti. Otobüsteki takometrenin ise 130 kilometre hızda takılı kaldığı öğrenildi. TAG otobanında şehirlerarası taşımacılık yapan otobüslerin hız sınırlaması ise 110 km. Yani ilk tespitlere göre kaza yola aktığı iddia edilen yağdan değil, aşırı hızdan dolayı gerçekleşti.Gaziantep'teki kazada yaşamını yitiren İHA muhabiri Muhammed Abdulkadir Esen'in, Şanlıurfa'daki canlı yayın görevine, bu kentte yaşayan ailesini de görebilmek için gönüllü talip olduğu ortaya çıktı. Mardin'deki kazada ölenlerden birinin de genç avukat Baran Açan olduğu öğrenildi. Öte yandan Gaziantep'teki feci kaza öncesinde ilk kazayı yapan ve İHA muhabirlerinin yardım etmeye çalıştığı baba Yusuf Birdal (50) ve oğlu Aziz Birdal (21) İstanbul Arnavutköy'de kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.Başkan Erdoğan, Mardin'in Derik ilçesindeki kazada hayatını kaybeden Ünal Ekinci'nin ailesini telefonla aradı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun telefonundan gerçekleşen görüşmede Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Başınız sağ olsun, Allah sabırlar versin. Rabbim taksiratını hasenata tebdil etsin, cennetiyle cemaliyle müşerref kılsın. Bütün aileye başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Yüreğimiz dağlandı, milletçe dağlandı. Böyle büyük bir felaket, böyle büyük bir kaza bizleri milletçe üzdü. Manisa'daydım, haberi orada aldım. Rabbim sabrınızı artırsın inşallah." ANKARA