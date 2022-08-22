Çataklı’dan CHP Murat Bakan’ın polisleri hedef alan iddiasına yanıt: Promosyonlar 6 ayda bir zamlanacak

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın polislerin promosyon ücretlerini hedef alan iddialarına İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı cevap verdi.

"MASKENİZ DÜŞTÜ"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çataklı, "Polisimizi düşünüyor(muş)… DBP'li S. Aydeniz tokat attığında Meclis'teki tavrınızdan gördük düşüncenizi! Partinizin duruşu üzerine bir twit attınız mı? Maskeniz düştü! Polisimizin maaş promosyonu olan aylık 300 lira her 6 ayda bir memur maaş zammı oranında artacak." ifadelerini kullandı.



