Haberler Gündem Haberleri Çataklı'dan CHP Murat Bakan'ın polisleri hedef alan iddiasına yanıt: Promosyonlar 6 ayda bir zamlanacak
Giriş Tarihi: 22.8.2022 23:03 Son Güncelleme: 22.8.2022 23:05

Çataklı'dan CHP Murat Bakan'ın polisleri hedef alan iddiasına yanıt: Promosyonlar 6 ayda bir zamlanacak

Çataklı’dan CHP Murat Bakan’ın polisleri hedef alan iddiasına yanıt: Promosyonlar 6 ayda bir zamlanacak

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmil Çataklı, CHP'li Murat Bakan'ın polisleri hedef alan promosyon iddiasına yanıt verdi. Çataklı, Bakan'ın polislerini düşünmediğini belirterek "Polisimizin maaş promosyonu olan aylık 300 lira her 6 ayda bir memur maaş zammı oranında artacak." dedi.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın polislerin promosyon ücretlerini hedef alan iddialarına İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı cevap verdi.

"MASKENİZ DÜŞTÜ"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çataklı, "Polisimizi düşünüyor(muş)… DBP'li S. Aydeniz tokat attığında Meclis'teki tavrınızdan gördük düşüncenizi! Partinizin duruşu üzerine bir twit attınız mı? Maskeniz düştü! Polisimizin maaş promosyonu olan aylık 300 lira her 6 ayda bir memur maaş zammı oranında artacak." ifadelerini kullandı.

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Çataklı'dan CHP Murat Bakan'ın polisleri hedef alan iddiasına yanıt: Promosyonlar 6 ayda bir zamlanacak
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