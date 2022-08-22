CHP’li belediye suyunu çıkardı: Koltuk işleri genel müdürlüğü

2019 yerel seçimlerinden sonra "Masalarda oturacak yer yok" diyerek, 511 kişinin işine son verip yerlerine 550 işçi alan Adana'nın Ceyhan ilçesinin CHP'li belediyesinde Türkiye'de örneği görülmemiş bir atama yaşandı. Belediye Başkanı Hülya Erdem 25 müdürlüğün 22'sini emekli polis memuru olan başkan yardımcısı Ertuğrul Bengül'e bağladı. Hülya Erdem'in imzasıyla oluşturulan yönetim şemasında diğer 2 başkan yardımcıları Gökhan Yantır ile Mehmet Nas yer almadı. Başkan Hülya Erdem, Bengül'ün daha önce vekaletten yürüttüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğü'nü de kendine bağladı.Gerek kendi partisinden gerekse sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine başkan Hülya Erdem'in talimatıyla, belediyenin sosyal medya sitesinde "Başkan yardımcılarımız" bölümüne ulaşılması engellendi. Atamayı öğrenen Ceyhanlılar, "Belediyenin benGÜL'ü" diye eleştiride bulundu. Vatandaşlar, "Hülya Erdem ne yapmaya çalışıyor anlamış değiliz. Kentin kaderi bir kişiye terkedilemez. O zaman başkan koltuğunu da Ertuğrul Bengül'e bıraksın. Bu kadar müdürlük bir insana verilir mi? Koskoca belediye de müdürlükleri hakkıyla yürütecek liyakat sahibi yok mu?" diyerek tepkisini dile getirdi.İnsan Kaynakları ve Eğitim MüdürlüğüHalkla İlişkiler MüdürlüğüSağlık İşleri MüdürlüğüSosyal Yardım İşleri MüdürlüğüYazı İşleri MüdürlüğüEmlak ve İstimlak MüdürlüğüZabıta MüdürlüğüHukuk İşleri MüdürlüğüMuhtarlık İşleri MüdürlüğüTeftiş Kurulu MüdürlüğüDış İlişikler MüdürlüğüBasın yayın MüdürlüğüKadın ve Aile Hizmetleri MüdürlüğüKültür ve Sosyal İşler MüdürlüğüPark ve Bahçeler MüdürlüğüTemizlik İşleri MüdürlüğüFen İşleri MüdürlüğüDestek Hizmetleri MüdürlüğüUlaşım Hizmetleri MüdürlüğüRuhsat ve Denetim Müdürlüğüİşletme İştirakler MüdürlüğüKreş Müdürlüğü