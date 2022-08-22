CHP’nin skandal 9 Eylül afişi ittifak ortağını kızdırdı

İzmir'in 9 Eylül'de kutlanacak kurtuluş yıldönümü dolayısıyla CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından yaptırılarak billboardlara asılan afişler, partisinin ittifak ortağı İYİ Parti'nin de sert tepkisine neden oldu. İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, üzerinde Mustafa Kemal Atatürk ile Türk bayrağının bulunduğu "Barışın İkinci Yüzyılı", "İzmir'in Kurtuluşunun 100'üncü Yılı Kutlu Olsun" yazılı afişlere ilişkin açıklama yaptı. Dervişoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "15 Mayıs 1919'un ne olduğunu anlamak istemeyen akıl, 9 Eylül 1922'nin muhtevasını kavrayamaz. 9 Eylül İzmir'in ve Türkiye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun zafer günüdür. Sayın Tunç Soyer'i bu afişleri kaldırmaya ve 9 Eylül'ün 100'üncü yılına yakışır kutlamalar yapmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.