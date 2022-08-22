EGM personel daire başkanı belli oldu

1. Sınıf Emniyet Müdürü Vural, 3 yıldır suç ve suçlularla mücadelede olayların aydınlatılması, suçluların tespiti ve kayıp olarak aranan şahısların bulunması konusunda da birçok işlere imza atmış, adaletin etkinliği ve verimliği için de bir çok projeler yürütmüştür.