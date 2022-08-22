EGM personel daire başkanı belli oldu

1. Sınıf Emniyet Müdürü Vural, 3 yıldır suç ve suçlularla mücadelede olayların aydınlatılması, suçluların tespiti ve kayıp olarak aranan şahısların bulunması konusunda da birçok işlere imza atmış, adaletin etkinliği ve verimliği için de bir çok projeler yürütmüştür.
PARMAK İZİ LABARATUVARLARI KURULMASINA ÖNCÜLÜK ETTİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatları doğrultusunda ülke geneli araç,eğitim, personel ve lojistik anlamında birçok başarılı çalışmalar yapan Vural ülke genelin de birçok ilde Parmak İzi Geliştirme Laboratuarı kurulmasına öncülük etmişti.
AKİ KURDU
Milli ve Yerli üretimi destekleyen birçok çalışmaya imza atan Vural, aynı zamanda Afet Kriminal İnceleme biriminin kurulmasını da sağlamıştı. Kısa adı AKİ olan birim, Elazığ Depremi'nden bu yana yaşanan Türkiye ve bölgede yaşanan afetlerdeki felaketzedelerin kimliklerini tespit etmede aktif rol almaya başlamıştı.
Vural döneminde ülkemizin barışına ve istikrarına engel olabilek tüm faktörleri ortadan kaldırmak amacıyla Suriye görev gücü kapsamında görevlendirmeler yapıldı. Suriye'ye gönderilen görev güçleri hem çok sayıda kriminal olayı aydınlattı hem de yerel polise eğitim verdi. Kriminal alanda uzman personel ihtiyacını karşılamak amacıyla Ogün Vural , Olay Yeri İnceleme Eğitim Merkezi projesini de hayata geçiren isimlerin başında gelmekte.
Personel Daire Başkanlığı'na atanan Vural'ın yerine Kriminal Daire Başkanlığı görevini eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Bülent Gürcan yürütecek.