Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet töreni yapıldı

"Mezun olacak bu genç astsubayların, 'bayrağımız inmesin, ezanlarımız dinmesin, vatan bölünmesin' diye mücadele etmiş kahramanlarımızın izinden, güçlükler karşısında yılmadan ve yorulmadan, tereddütsüz gideceklerine şüphesiz inanınız. Çok kıymetli anneler, babalar, üzerlerine titrediğiniz, özenle ve zorluklarla yetiştirdiğiniz ciğerparelerinizi, bir yıl önce bizlere teslim ettiniz. Hepimizin medarıiftiharı olan bu gözü pek, gönlü tok gençler, sizlerin fedakarlıkları ve sabrı sayesinde karşımızdadır. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de yüce Türk milletinin sinesine teslim ettiğimiz çocuklarımızın en büyük dayanakları, sizlerin desteği ve güveni olacaktır. Vatan sevgisiyle yoğurarak büyütüp yetiştirdiğiniz bu yiğit delikanlılar için sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır."