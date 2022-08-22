Makam şoförünü genel müdür yaptı

Bolu Belediyesi tarafından son meclis toplantısında alınan kararla belediyeye bağlı olarak Bol Tur Turizm Organizasyon Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi kuruldu. 1 Eylül 2022 itibarıyla hizmet vermeye başlayacak olan şirket, Bolu Belediyesi'ne ait sosyal tesislerin yönetiminden sorumlu olacak. Şirketin genel müdürlüğüne ise Tanju Özcan'ın milletvekilliğinden bu yana birlikte çalıştığı, belediyede de makam şoförü olarak çalışan Özgür Yıldız atandı. DHACHP yönetimi tarafından, "Parti sorumluluğu ile bağdaşmayan tutum ve davranışları" gerekçesiyle ve kesin ihraç istemi talebiyle disiplin kuruluna sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için CHP Yüksek Disiplin Kurulu bugün karar verecek. Önceki toplantıda sözlü savunma yapan ve ihraç edilmeyi beklemediğini dile getiren Özcan'ın çıkacak olan karar sonrası nasıl bir tavır alacağı merak konusu oldu. Daha önce de disipline sevk edilen Özcan, uyarı cezası almıştı.SABAH