Mehmetçik umut oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgüt YPG/PKK'dan arındırılan bölgede sivillerin yaşam koşullarını normale döndürmek amacıyla insani yardım faaliyetleri yürütüyor. Suriye'de terör örgütünden temizlenen bölgelerde güvenli ortamı sağlayan TSK, aynı zamanda eğitim, sağlık ve temel gıda malzemeleri gibi birçok konuda yardım çalışmaları yapıyor.Bölgede görevli Türk askeri bir taraftan ihtiyaç sahibi ailelerin gıda ve sağlık gereksinimlerini karşılarken bir taraftan da terör örgütünün geride bıraktığı mayın ve el yapımı patlayıcılara karşı bölge halkını bilinçlendiriyor, öğrenci ve öğretmenlere alınması gereken önlemleri anlatıyor.Türk askerinin mavi kapak toplayarak tekerlekli sandalye aldığı engelli Mahmut Casem'in oğlu Mustafa Casem, "Mehmetçiğin ne kadar yardımsever olduğunu bildiğim için gidip kapılarını çaldım. Babamın sağlık durumunu ve benim maddi imkansızlıklarımı anlattım, bir haftada sesime kulak verdiler" diyerek Türk askerinin hassasiyetini anlattı.Mehmetçik, son olarak da Tel Abyad'ın güneyindeki El Humeyra köyünde ihtiyaç sahibi 50 aileyi tespit ederek sıcak yemek ve gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirdi. AA