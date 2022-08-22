Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Bakan Koca 'Görülmemiş bir kadro diyerek duyurdu: 85 bin yeni atama!
Giriş Tarihi: 22.8.2022 22:23 Son Güncelleme: 22.8.2022 22:34

Son dakika: Bakan Koca 'Görülmemiş bir kadro diyerek duyurdu: 85 bin yeni atama!

Son dakika: Bakan Koca ’Görülmemiş bir kadro diyerek duyurdu: 85 bin yeni atama!

Son dakika habei... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sağlıkta Beyaz Reform’a destek kuvvet, 85 Bin yeni çalışma arkadaşı! Görülmemiş başarılar için görülmemiş büyüklükte bir kadro açılıyor. Gözümüz aydın. Bakanlığımız, bu yıl 85 Bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla!

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Son dakika: Bakan Koca 'Görülmemiş bir kadro diyerek duyurdu: 85 bin yeni atama!
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