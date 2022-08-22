Giriş Tarihi: 22.8.2022 22:23Son Güncelleme: 22.8.2022 22:34
Son dakika: Bakan Koca 'Görülmemiş bir kadro diyerek duyurdu: 85 bin yeni atama!
ABONE OL
Son dakika habei... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sağlıkta Beyaz Reform’a destek kuvvet, 85 Bin yeni çalışma arkadaşı! Görülmemiş başarılar için görülmemiş büyüklükte bir kadro açılıyor. Gözümüz aydın. Bakanlığımız, bu yıl 85 Bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla!
AYRINTILAR GELİYOR...
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Bakan Koca 'Görülmemiş bir kadro diyerek duyurdu: 85 bin yeni atama!