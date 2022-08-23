Bize yan bakana düz bakmayız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Başkanlığı'nda düzenlenen Subay ve Astsubay Öğrencilerin Mezuniyet Töreni'ne katıldı. "763'ü subay, 2 bin 937'si astsubay olmak üzere toplam 3 bin 700 evladımızı görev yerlerine uğurlamanın heyecanını yaşıyoruz" diyen konuşan Erdoğan, şunları kaydetti:Filistin, Suriye, Irak ile diğer dost ve kardeş halklarla ilişkimizi eleştirenler, Türkiye'nin sadece coğrafi konumundan değil, aynı zamanda tarihi ve beşeri derinliğinden de bihaber olan gafillerdir.Yunanistan'a yapılan askeri yığınağı gördüğü halde hala savunma sanayi atılımlarımızı eleştiren varsa stratejik öngörüsünü kaybetmiş demektir. Başkaları 10 bin kilometre öteden gelip Suriye'ye, Irak'a, Libya'ya müdahil olurken ses çıkarmayanların, Türkiye'nin sınır ötesi harekatlârını hedef alması, eğer husumetten kaynaklanmıyorsa basiretsizliğin işaretidir.Kimse, Yunanistan'da 10-15 Amerikan üssü var diye eleştirmiyor. Kimse, Batı Yunanistan'a yığınak yapıyor diye eleştirmiyor ama en ufak bir ses çıktığı zaman 'Türkiye, Yunanistan'ı tehdit ediyor.' Hayır. Eğer bize yan bakan olduğu zaman yan bakana kusura bakmasınlar herhalde biz de düz bakmayız.Biz kimseye, hiçbir ülkeye husumet beslemiyoruz. Tam tersine her ülkeyle, her toplumla mümkün olan en iyi, en ileri, en samimi ilişkileri kurmak ve geliştirmek istiyoruz. Amacımız yakın komşularımızdan başlayarak çevremizde bir 'barış ve iş birliği kuşağı' tesis etmektir. Birileri tarafından bilinçli olarak bölgemize giydirilen kardeş kavgası ve husumet üzerine kurulu deli gömleğini yırtıp atmakta kararlıyız.