Tunç Soyer’e afiş tepkisi dinmiyor: Pankartları bir an önce kaldırın

MERVE ÇAKIR

"Asılan afişlerdeki ibarelerin cehaletin talihsizliği olduğunu düşünüyorum. İzmir, Kurtuluş Savaşı'nın başladığı yerdir. Hasan Tahsin'in ilk kurşunu attığı yerdir ve bizim ülkemizin, vatanımızın işgalinin son bulduğu, Büyük Taarruzun 13 gün içerisinde 300 kilometrelik bir alanın düşmandan temizlendiği, Yunan'ın denize döküldüğü bir yerdir ki Tunç Soyer, daha önce Yunanın denize döküldüğü yere Agamemnon ismini vererek bu talihsizliği ne kadar yaşadığını görebiliyoruz. Atatürk, Nutuk'ta bile büyük zaferi anlatırken 'Ben kelimelerin acizliğinden kahramanlığımıza gölge düşürmek istemem' ifadelerini kullanmışken bu kadar kötü kelimelerle 'barışın yüzyılı' demek, 'zaferin değil, bağımsızlığın değil, istiklalin değil demek kesinlikle cehaletin getirdiği bir talihsizlikten başka bir şey değildir. Bu afişler tabii ki de kaldırılmalıdır. Büyük zafer bu kadar küçük görülemez. Çok fazla şehit verilmiş, kan dökülmüş. Eğer bir barış olsaydı, zaferimize karşı bir direniş olmasaydı İzmir yakılıp, yıkılır mıydı? İzmir 13 gün boyunca yanmış bir şehirdir."