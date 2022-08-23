Tunç Soyer’e afiş tepkisi dinmiyor: Pankartları bir an önce kaldırın

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yıldönümü olarak kutlanan 9 Eylül'e sayılı gün kala İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentin en işlek cadde ve meydanlarına üzerinde "Barışın ikinci yüzyılı İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı kutlu olsun" yazan pankartlar astırdı.
Soyer'in astırdığı afişlerde 'zafer' kelimesini kullanmaması tepkileri de beraberinde getirdi. MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin; "9 Eylül Barış değil Zaferdir Tunç Soyer! Hatırlatayım" diyerek Soyer'e tepki gösterirken AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada; "CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer; 9 Eylül İzmir'in kurtuluşunu 'Barışın ikinci yüzyılı' sloganıyla kutlayarak tarihi bir gaflete imza atmıştır. Tüm vatanseverlerin tepki gösterdiği ve gelecek nesillerin de kınayacağı bu yaklaşım; Türkiye Cumhuriyeti var oldukça sorgulanacaktır." dedi.
İP'TEN DE TEPKİ GELDİ
Tepkiler sadece Cumhur İttifakına mensup siyasi partilerle sınırlı kalmadı. 6'lı masa ortaklarından İP'den de Soyer'e tepki geldi. İP'li İzmir Milletvekili Musavvat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "15 Mayıs 1919'un ne olduğunu anlamak istemeyen akıl, 9 Eylül 1922'nin içeriğini kavrayamaz. 9 Eylül İzmir ve Türkiye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun zafer günüdür" dedi. Siyasetçiler pankartların kaldırılmasını isterken Soyer eleştirilere kulak tıkamayı tercih etti.
BİR AN ÖNCE KALDIRILMALI
Siyasetçilerden sonra İzmirliler de asılan pankartlardaki ifadelerin şanlı zafere gölge düşürdüğünü belirtip bir an önce kaldırılmasını istedi.
NE DEDİLER… NE DEDİLER…
MEHMET UTKU UÇAR
"Ben Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının İzmir'i düşman işgalinden kurtarmak için savaştıklarını düşünüyorum. Yunanistan ile barış yapmak için değil. Yunanlılar aldıkları ağır yenilgi sonrası ateşkes yapmak zorunda kaldılar. Ben bu şekilde bir yaklaşımın şehit aileleri ve yakınlarını, gazileri, bu vatan için kanını dökmüş insanları ve ailelerini üzeceğini düşünüyorum. Kesinlikle doğru bulmuyorum. Kaldırılırsa güzel olur. 100 yıldır kurtuluş ibaresi niye şimdi küçültülüp barış ibaresi öne çıktı açıkçası onu merak ediyorum. Bu tür söylemlerin İzmir'in ve Türkiye'nin düşman işgalinden kurtuluşuna, o büyük zafere gölge düşürdüğünü düşünüyorum."
MEHMET CAN ASLANER
"İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, büyük bir gafa imza atmıştır. Bu gaf vatansever Türk milliyetçilerinin kabul edemeyeceği bir durumdur. İçinde tarih bilmezlik ve aymazlık barındırmakla birlikte bir şekilde tahrik söz konusudur. Bizleri en çok üzen konu, 'bağımsızlığın zaferi' ibaresi olmuştur. Çünkü rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun dediği gibi; 'Türk esir olmaz, Türk ezansız olmaz, Türk devletsiz olmaz, Türk bayraksız ve hürriyetsiz olmaz. Buna yeltenenler zamanla olmuştur ama Türk Milleti bunları her zaman defetmiştir. Bundan dolayıdır ki Tunç Bey'den bir özür beklemekle beraber afişleri kaldırıp 9 Eylül ruhuna uygun yeni mesajlar yayınlamasını bekliyoruz."
MERVE ÇAKIR
"Asılan afişlerdeki ibarelerin cehaletin talihsizliği olduğunu düşünüyorum. İzmir, Kurtuluş Savaşı'nın başladığı yerdir. Hasan Tahsin'in ilk kurşunu attığı yerdir ve bizim ülkemizin, vatanımızın işgalinin son bulduğu, Büyük Taarruzun 13 gün içerisinde 300 kilometrelik bir alanın düşmandan temizlendiği, Yunan'ın denize döküldüğü bir yerdir ki Tunç Soyer, daha önce Yunanın denize döküldüğü yere Agamemnon ismini vererek bu talihsizliği ne kadar yaşadığını görebiliyoruz. Atatürk, Nutuk'ta bile büyük zaferi anlatırken 'Ben kelimelerin acizliğinden kahramanlığımıza gölge düşürmek istemem' ifadelerini kullanmışken bu kadar kötü kelimelerle 'barışın yüzyılı' demek, 'zaferin değil, bağımsızlığın değil, istiklalin değil demek kesinlikle cehaletin getirdiği bir talihsizlikten başka bir şey değildir. Bu afişler tabii ki de kaldırılmalıdır. Büyük zafer bu kadar küçük görülemez. Çok fazla şehit verilmiş, kan dökülmüş. Eğer bir barış olsaydı, zaferimize karşı bir direniş olmasaydı İzmir yakılıp, yıkılır mıydı? İzmir 13 gün boyunca yanmış bir şehirdir."