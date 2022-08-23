Hablemitoğlu suikastında emir FETÖ imamından

Akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun Ankara'da 18 Aralık 2002'de öldürüldüğü suikast soruşturması kapsamında; 'siyasi ve askeri casusluk' ve 'FETÖ üyeliği'nden hükümlü Enver Altaylı cezaevinden başsavcılığa getirilerek Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadesi alındı. Altaylı, sevk edildiği nöbetçi mahkemece Hablemitoğlu suikastından da tutuklandı. Altaylı'nın Hablemitoğlu cinayetindeki rolüyle ilgili bilgilere SABAH ulaştı.İfadeler, HTS kayıtları, istihbarat raporlarına göre; Hablemitoğlu'nun ölümünden kısa süre önce, FETÖ/PDY'nin sözde Türkiye imamı olan firari örgüt yöneticisi Mustafa Özcan, aracılar vasıtasıyla görüştüğü Enver Altaylı'dan Hablemitoğlu konusunda yardım istedi. Altaylı, Hablemitoğlu ile görüşerek o dönem FETÖ ile ilgili kitap yazan Hablemitoğlu'nu bu kitabı yayınlamaması konusunda ikna etmeye çalıştı. Baskının irtibat trafiği de tüm detaylarıyla soruşturma dosyasına girdi.Hablemitoğlu bu teklifi reddedince bu kez Altaylı, suikasta giden yolun taşlarını örmeye başladı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı bölgesinde dönemin MAK Alay Komutanı firari Mustafa Levent Göktaş ile görüşen Altaylı, özel kuvvetler ekibine Hablemitoğlu'nu hedef gösterdi. Altaylı suikastta; hem Hablemitoğlu, hem Özcan, hem de suikast timinin başında olduğu iddia edilen Levent Göktaş ile görüşen kilit isim oldu. Özcan ile Altaylı'nın Hablemitoğlu'nun FETÖ ile ilgili çalışmalarından vazgeçirme çabalarının sonuçsuz kalması üzerine, devreye silahlı saldırı süreci başladı.ANKARA'DA suikasta uğrayan akademisyen Necip Hablemitoğlu dosyasını yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun soruşturmasında Ukrayna'da firari olan Nuri Gökhan Bozkır, MİT operasyonuyla yakalandı. Şimdiye kadarki iki operasyonda Bozkır'ın yanı sıra Enver Altaylı ile Mustafa Levent Göktaş'ı cinayet için görüştürdüğü değerlendirilen Aydın Köstem, Göktaş ile birlikte hareket eden Özel Kuvvetler'den emekli Mehmet Narin, suikastın tetikçisi olduğu değerlendirilen Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ve azmettiriciler arasındaki Fikret Emek tutuklandı. Suikastın planlayıcısı olduğu iddia edilen dönemin Özel Kuvvetler Komutanlığı MAK Alay Komutanı Mustafa Levent Göktaş ise firar etti.