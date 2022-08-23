İzin de İBB’den yasak da! İzinli müzisyene yasak

İlkokulda tenekelerden ses çıkararak müzik yapmaya başlayan Polat Tarhan(22), hobi olarak başladığı sanatını ekmek teknesine dönüştürdü. 4 yıldır metropol İstanbul'un cadde ve sokaklarında Türkçe ve Kürtçe müzik yapan genç sanatçı, buradan kazandıklarıyla kardeşlerinin okul parasını çıkardı.
İZİN DE YASAK DA İBB'DEN
Eline bağlamasını aldığında etrafında onu dinleyen insan kalabalığı toplamaya başlayan Tarhan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı'ndan sokakta müzik yapabilmesine imkan tanıyan "Sokak Sanatçısı İzin Belgesi"ni aldı. Tıpkı yıllarca yaptığı gibi bağlamasıyla Eminönü'nde Kadıköy İskelesi'nin hemen yanında sanatını konuşturan genç müzisyene, izin belgesi aldığı İBB'den yasak geldi. İddiaya göre İBB'ye bağlı zabıta ekipleri müzik yapmasına izin vermediği Polat Tarhan'ın ekipmanına el koydu. Günlerdir çalışamadığını belirten Tarhan, yaşadığı süreci SABAH'a anlattı.
"İZİN BELGE HUKUK DİNLEMİYORLAR"
Günlerdir çalışamadığını belirten Tarhan, yaşadığı süreci SABAH'a anlatan Polat Tarhan "4 yıldır İstanbul'da müzik yapıyorum. Birkaç ay önce de Kültür Daire Başkanlığı'ndan izin belgemi aldım. Müzik yapmam için izin verilen noktada, Eminönü'nde Kadıköy İskelesi'nin hemen yanında aylardır müzik yapıyordum ancak son iki haftada yazılı olmayan bir yasakla karşı karşıyayım. Zabıta ekipleri izin belgem olmasına rağmen müzik yapmamı engelliyor; izin, belge, hukuk dinlemiyorlar. Son olarak ekipmanıma el koydular" ifadelerini kullandı.
İBB'DE KİMSENİN BİRBİRİNDEN HABERİ YOK
Tarhan "Yaşadıklarımın üzerine Kültür Daire Başkanlığı'na gittim, olanları anlattım. Onlar müzik yapabileceğimi, zabıta ekipleri ise yasak olduğunu söylüyor. İBB'de kimsenin birbirinden haberi yok. Bazı zabıta ekipleri müziğin sesini kıs diyor, kısıyorum. Bazı zabıta ekipleri amfi kullanmadan bağlama çal diyor, tamam diyorum. Bazıları ise müziği tamamen kapat diyor. Hepsi farklı bir şey söylüyor. Özellikle de Kürtçe müzik yaptığımda yasaklamaya çalışıyorlar" diye konuştu.
EKMEĞİMDEN OLDUM
Tarhan "Ben ailemle yaşıyorum. 6 kardeşiz. 3 kardeşimin okul masraflarını ben karşılamaya çalışıyorum ama iki haftadır ne müzik yapabiliyor, ne de para kazanabiliyorum. Ailemin geçim derdi benim omuzlarımda. Ben ekmeğimi sokaktan çıkarıyorum. Bu hukuksuz yasak beni ve ailemi ekmeğimizden ediyor" dedi.
İBB yönetiminin bir yandan teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın posteri önünde şarkılar söyleyen Aynur Doğan'ı Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sahneye çıkarırken, bir yandan da Kürtçe şarkı söyleyen sokak sanatçılarının müzik yapmasını engellemesi tepkileri de beraberinde getirdi. İBB'ye bağlı zabıta ekiplerince müzik yapması engellenen müzisyenler önce Kültür Daire Başkanlığı önünde ardından da Saraçhane'deki belediye binası önünde protesto gerçekleştirdi.