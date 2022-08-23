İzin de İBB’den yasak da! İzinli müzisyene yasak

EKMEĞİMDEN OLDUM

Tarhan "Ben ailemle yaşıyorum. 6 kardeşiz. 3 kardeşimin okul masraflarını ben karşılamaya çalışıyorum ama iki haftadır ne müzik yapabiliyor, ne de para kazanabiliyorum. Ailemin geçim derdi benim omuzlarımda. Ben ekmeğimi sokaktan çıkarıyorum. Bu hukuksuz yasak beni ve ailemi ekmeğimizden ediyor" dedi.