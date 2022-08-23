SON DAKİKA: Bakan Akar'dan Yunanistan'a "Abdülhamid Han" uyarısı: Yanlış bir şey yapmamalarını temenni ediyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Suriye rejimiyle görüşmelerin başlatılıp başlatılmayacağına ilişkin soru üzerine Akar, Sayın Cumhurbaşkanı ve bakanların bu konuya ilişkin açıklamaları olduğunu hatırlatarak, görüşmelerin şartlara ve duruma bağlı bir süreç olduğunu belirtti.

"ULUSLARARASI HUKUK VE MEŞRU MÜDAFAA AÇISINDAN OPERASYON YAPMAK TÜRKİYE'NİN EN DOĞAL HAKKIDIR"

Olası bir rejimle görüşmede operasyonların akıbetine ilişkin soru üzerine Bakan Akar, şunları söyledi:

"Ülkemizin ve hudutlarımızın güvenliği için uluslararası hukuk ve meşru müdafaa açısından operasyon yapmak Türkiye'nin en doğal hakkıdır. Bu konuda ne lazımsa bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yaparız. Ne müdahale gerekiyorsa, terör örgütlerinin arkasında önünde kim olursa olsun yeri ve zamanı gelince yapılır. Bizim için önemli olan ülkemizin hak ve menfaatlerini korumaktır ve bunda da kararlıyız."

Bakan Akar, Türkiye Cumhuriyeti'nin hedefinin sadece teröristler olduğunu vurguladı.