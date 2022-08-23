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Giriş Tarihi: 23.8.2022

Vekil başkan akrabalarını doldurdu

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Vekil başkan akrabalarını doldurdu
Bilecik'te rüşvet soruşturmaları kapsamında görevden uzaklaştırılan ve önümüzdeki aylarda yargılanacak olan Bilecik Belediye Başkanı CHP'li Semih Şahin'in yerine gelen Melek Mızrak Subaşı, CHP Milletvekili Yaşar Tüzün'ün ve çok sayıda CHP'li meclis üyesinin yakınlarını belediyede işe aldı. Subaşı'nın, 5 aylık görev süresinde, Milletvekili Tüzün'ün yeğenini, CHP meclis üyesi Soner Olgun'un kardeşini, CHP meclis üyesi Bülent Kaya'nın eşini ve CHP Bilecik İl Genel Meclis üyesi Zafer Kurnaz'ın eşini belediyede işe aldığı öğrenildi.
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Vekil başkan akrabalarını doldurdu
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