Yılbaşından bu yana 72 bin göçmen sınır dışı edildi

Kaçak göç ile mücadele, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Göç İdaresi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığınca 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız sürdürülüyor. Bu kapsamda, Türkiye'nin sınır güvenliği en üst seviyede tutularak kaçak göçmenlerin ülkeye girişi engelleniyor. 2022 yılında Türkiye'nin doğu ve güney sınırlarında olmak üzere 197 bin 482 kaçak göçmenin Türkiye'ye girişi engellendi. Böylece 2016 yılından bu yana Türkiye girişi engellenen kaçak göçmen sayısı 2 milyon 660 bin 903 oldu. Kaçak göç ile mücadele kapsamında kolluk birimleri tarafından kaçak göçmenlerin ve organizatörlerin tespit ve deşifresi amacıyla yapılan yol kontrolleri de arttırıldı. Yapılan denetimler ve operasyonlar sonucunda, yakalanan mükerrerlikten arındırılmış kaçak göçmen sayısı geçen yılın aynı döneminde 73 bin 406 olarak kayıtlara geçerken, bu yıl yüzde 106 artışla 151 bin 563 olarak gerçekleşti.

SINIR DIŞI SAYISI YÜZDE 142 ARTTI

Yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yapanların sınır dışı işlemleri de devam ederken, Avrupa ortalamasının çok üzerinde bir başarıyla geri göndermeler gerçekleştiriliyor. Tüm uyruklarla birlikte ağustos ayının ilk 20 gününde 10 bin 13, yılbaşından bu yana ise 72 bin 578 kaçak göçmen sınır dışı edildi. Geçen senenin aynı dönemiyle kıyaslandığında ise sınır dışı sayısı yüzde 142 arttı. Geçen yılın aynı dönemine göre sınır dışı sayısı Afganistan uyruklu yabancılarda yüzde 140, Pakistan uyruklu yabancılarda yüzde 78 ve diğer uyruklu yabancılarda ise yüzde 198 arttı. 2016 yılından bu yana sınır dışı edilen kaçak göçmen sayısı ise 398 bin 87'ye ulaştı. 2022 yılında Afganistan'a düzenlenen 178 adet charter (özel uçak) seferi ile 32 bin 744 ve tarifeli uçuşlarla 10 bin 204 olmak üzere toplam 42 bin 948 Afganistan vatandaşının ülkesine dönüşü sağlandı. Pakistan'a düzenlenen 2 charter seferi ve tarifeli uçuşlarla toplam 8 bin 48 kaçak göçmen güvenli bir şekilde ülkesine gönderildi.

YAKLAŞIK 17 BİN YABANCI GÖZETİM ALTINDA

Geri gönderme merkezlerinin sayısı 30'a, kapasitesi ise 20 bin 540'a yükseltildi. Böylece Türkiye, tüm Avrupa ülkelerinde bulunan geri gönderme merkezi kapasitesini geride bıraktı. Halihazırda geri gönderme merkezlerinde 91 farklı uyruktan 16 bin 906 yabancı, (5 bin 68'i Pakistan, 4 bin 227'si Afganistan ve 7 bin 611'i diğer uyruk) idari gözetim altında tutulurken, bu kişilerin sınır dışı işlemleri devam ediyor. Ayrıca, 2016 yılından bugüne kadar Avrupa'ya geçen yabancı sayısı da 718 bin 586 olarak kayıtlara geçti.