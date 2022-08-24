CHP’li Zenginobuz hakkında suç duyurusu

Gaziemir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca, CHP Grup Başkanvekili ve Siyasi İşlerden Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı İzel Zenginobuz Derinsu hakkında suç duyurusunda bulundu. Atmaca, Zenginobuz'un KPSS sınav sorularının çalınmasına yönelik yaptığı konuşmasında "2010 yılında da böyle bir süreç yaşanmıştı" diyerek, bir dershanenin ek dersine girdiğini ve orada verilen soruların sınavda çıktığını dile getirmesini gerekçe göstererek "2010 yılı üniversite sınavı öncesi çalınan bilgileri almak, kullanmak, yaymak, aracılık etmek, yasal olmayan yollarla elde ettiği bilgilerle kendi lehine haksız rekabet yaratarak sınavda başarı elde etmek" iddiasıyla savcılığa gitti.





ÖRGÜT İLE BAĞI ARAŞTIRILSIN

Atmaca, Cumhuriyet Savcılığına verdiği dilekçede; "İzel Zengionobuz Derinsu'nun bilgi ve destek aldığını samimi olarak itiraf ettiği örgüt muhtemelen FETÖ Terör Örgütüdür. Kendisinin itirafı doğrultusunda örgüt ile bağının tespiti gerekmektedir. Örgütün dershanesine günlerin hts kayıtlarının incelenmesi gerekmektedir. Ayrıca örgüt üyeleri ile veya örgütün haberleşme sistemi bylock kullanıp kullanmadığının da tespiti gerekmektedir. Örgütün vermiş olduğu bilgi ile matematikten full çektiği sınavın incelenerek sınavın iptali de gerekmektedir. Bunun yanı sıra kendisinin veya ailesinden şahısların o dönem örgüte ait finans kuruluşlarında hesabının olup olmadığı, örgüte ait gazete ve örgütün diğer basılı neşriyatlarına aboneliklerinin bulunup bulunmadığı tespit edilmelidir" ifadelerine yer verdi.

"SORULAR KARŞILIĞINDA HİZMET ETTİ Mİ?"

Atmaca, dilekçesinde ayrıca verilen sorular karşılığında Zenginobuz'un herhangi bir hizmette bulunup bulunmadığını sorarak, Zenginobuz'un devlet aleyhinde beyanlarda bulunduğunu öne sürdü.

ZENGİONBUZ NE DEMİŞTİ?

"Sayın başkanım. Geçtiğimiz günlerde yapılan KPSS sınavı sonucunda dün gece yine bir çocuk oyunu gibi bir şey yaşadık. ÖSYM Başkanı görevden alındı. Neden? Bir yayın evinin, yandaş bir yayınevinin yapmış olduğu deneme sınavlarındaki sorunun şıklarının yeri dahi değişmeksizin bir sınav kitapçığında yer verildi. Biz bunu ilk kez yaşamıyoruz bu ülkede. Benim girdiğim 2010 yılındaki üniversite yerleştirme sınavında da o zamanki ismi sürekli isim değiştirdiği için hatırlamıyorum da. İki aşamalı bir sınavdı ve buna benzer bir şey yaşamıştık. O zamanda yandaş bir dershane 35 - 40 yıl sonra son anda dershaneler kapanmıştı. Artık ders filan yapılmıyordu. Ek ders koyuldu. Arkadaşlarımız aradı. Mantıkla ilgili ders koyulmuş bizim dershanede siz gördünüz mü? Gitsek mi gitmesek mi vesaire. Bende kaçak öğrenci olarak gittim. Arkadaşlarım sağ olsun çağırdı hadi dedim bir bilgi bir bilgidir dedim. Fazladan gideyim öğreneyim bizim dershane vermedi bunu. 35 - 40 senedir çıkmıyor çıkmaz dediler, hiç öğretmediler. İyi ki son anda gitmişim. Yemin ediyorum sınavda gözlerim bu kadar oldu başkanım. Bir baktım iki tane mantık sorusu. İki tane. Ben matematikte birinci ve ikinci bölümde ful çıkardım. Burada getirip zaten göstermiştim ÖSYM sonuç belgemi merak edenler için o ders sayesinde. Ama duyum nasıl geldi. 40 sene sonra mantık sorusu çıkacağı bilgisi birilerine nasıl ulaştıysa işte bu günde aynı şey hala yaşanıyor." diye açıklamalarda bulunmuştu.