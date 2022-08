Filistin davasına desteğimiz hiçbir şekilde azalmayacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı Külliye'ye gelişine askeri törenle karşıladı. Erdoğan ve Abbas, görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Türkiye-Filistin ilişkilerinin daha da güçlendirilmesine yönelik atılabilecek adımları ele aldıklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:Filistin'in ülkemizin ve halkımızın gönlünde müstesna bir yeri vardır. Her zaman olduğu gibi Filistin halkıyla dayanışmamızı, Filistin davasına desteğimizi en güçlü şekilde sürdürüyoruz.Filistin devletini, ilan edildiği andan itibaren tanıyan Türkiye, iki devletli çözüm vizyonunu her platformda savunmaktadır. İsrail'in saldırılarıyla Gazze'de yaşanan sivil can kayıplarına ilişkin tepkimizi açık ve net ortaya koyduk. Saldırılarda yaralanan iki Filistinli yavrumuzu da tedavileri için ambulans uçakla anne ve babasıyla birlikte Ankara Şehir Hastanesi'ne aldık.Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın statüsünün değiştirilmesine matuf eylemeleri hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Bu hususlardaki hassasiyet ve beklentilerimizi İsrailli mevkidaşlarımıza en açık şekilde ve doğrudan aktardık, aktarıyoruz.İsrail ile ilişkilerimizde atılan adımlar Filistin davasına desteğimizi hiçbir şekilde azaltmayacaktır. Aksine bu adımların Filistin meselesinin çözümüne ve Filistin halkının durumunun iyileştirilmesine katkı sağlayacağını, Filistinli kardeşlerimiz de ifade ediyorlar.Filistinli kardeşlerimiz arasında birlik ve uzlaşı sağlama gayretlerini de yakından takip ediyoruz. Bu alanda da her türlü desteği vermeye hazırız.TİKA, Türk Kızılay ve Türk STK'ların Filistin'e yönelik insani ve kalkınma yardımları devam ediyor. Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle gıda güvenliğimizi korumak için uygulamaya koyduğumuz bazı kısıtlamalara Filistin'i dâhil etmedik.Cenin Serbest Sanayi Projesi, TOBB tarafından yürütülüyor. Kudüs Üniversitesi Kız Yurdu inşaatı da bu yaz TİKA'nın destekleriyle tamamlanıp Maarif Vakfımızca devralındı. Filistin'in istikbali olacak gençlerimize hizmet edecek bu yurda, merhum annemin adının verilmesinden son derece mütehassis oldum.BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nın faaliyetlerine büyük önem atfediyoruz. Ajansa yönelik mali ve ayni gıda yardımlarımızı önceki yıllarda olduğu gibi devam ettiriyoruz. Ajansın finansman sorununun giderilmesi, Filistin halkına yönelik temel hizmetleri aksatmadan yürütmesi açısından çok önemlidir. Türkiye olarak bu yöndeki gayretlerimizi sürdüreceğiz.Sanat ve kültür alanında Filistin kurumlarını desteklemeye devam edeceğiz.Filistinli kardeşlerimizin yurtdışı seyahatlerinde Türkiye'yi tercih etmesinden memnuniyet duyuyoruz. Biz de başta Kudüs olmak üzere Filistin'e yönelik turizmi teşvik ediyoruz.BM parametreleri temelinde 1967 sınırlarında başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının tüm bölgemizin barış ve istikrarı için bir zaruret olduğunun altını çiziyorum. Bu arada Başkan Erdoğan, Abbas onuruna resmi akşam yemeği de verdi.Filistin Devlet Başkanı Abbas da "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Filistin halkının yanında durması ve değişmez tutumundan dolayı en içten teşekkürlerimi ifade ederim" dedi. Türkiye'nin ve kurumlarının her alanda Filistin devletinin yanında yer aldığını bildiklerini söyleyen Abbas, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Filistin'in karşı karşıya kaldığı zorluklarla ilgili bilgiler aktardım. İsrail işgal devleti saldırılarına kayıtsız kalmayacağımızı vurguladım. Uluslarası anlaşmalara bağlı olarak mücadele edeceğimizin altını çizdim" ifadelerini kullandı. Durumun daha kötüye gitmemesi için Uluslararası Güvenlik Konseyi ve BM kuruluşları ve uluslararası topluma rücu ederek iki devletli çözümü destekleme talebinde bulunduklarını söyleyen Abbas, "Amacımız 1967 sınırlarında başkenti Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulmasını sağlamaktır" dedi.