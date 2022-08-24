Macron’un tatil fotoğraflarını paylaşan Fransız siyasetçi Başkan Erdoğan’ı örnek gösterdi!

Başkan Erdoğan, son bir ayda gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında Suriye, Rusya-Ukrayna Savaşı, bölgesel meseleler ve ikili ilişkilerde, küresel ve bölgesel sorunların çözülmesinde önemli bir rol üstlendi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan son bir aylık süreçte, İran'da Üçlü Zirve Toplantısı, Tahıl Koridoru Anlaşması, Soçi temasları ve Lviv'de Üçlü Zirve'ye katıldı.

Erdoğan önümüzdeki günlerde Balkan ülkelerinde tüm bu diplomasi trafiğine devam edecek.

BAŞKAN ERDOĞAN İLE MACRON'UN KIYASLADI

Fransız siyasetçi François Asselineau, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ağustos ayı performansını kıyasladı.

Fransız siyasetçi, Macron'un bir aylık süreçte etkisiz performansına atıfta bulundu.

MACRON'UN TATİL FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

François Asselineau, bir tarafa Başkan Erdoğan'ın temaslarını koyarken, diğer tarafada, Macron'un tatil fotoğraflarını paylaşarak, medyaya göre Erdoğan tecrit edilmiş Macron ise işkolik dedi.

"YALANCI VE BECERİKSİZ"

Sosyal medya paylaşımının devamında Asselineau, "Macron şu anda dünyanın dört bir yanındaki devlet başkanları tarafından kabul edilmek ve davet edilmek konusunda en büyük zorluğu yaşıyor, o kadar evrensel olarak yalancı ve beceriksiz bir lider." ifadelerini kullandı.