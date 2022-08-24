Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: Teröre ağır darbe! MSB duyurdu: Teröristler öldürüldü...
Giriş Tarihi: 24.8.2022 10:03 Son Güncelleme: 24.8.2022 10:14

SON DAKİKA: Teröre ağır darbe! MSB duyurdu: Teröristler öldürüldü...

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
SON DAKİKA: Teröre ağır darbe! MSB duyurdu: Teröristler öldürüldü...

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi." denildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Zap ve Avaşin-Basyan Vadisi ile Metina Dağı bölgesinde başlatılan 'Pençe-Kilit' operasyonunu devam ediyor. Kuzey Irak'taki PKK kamplarının teröristlerden temizlenerek güvenli bölgeler oluşturulması amacıyla Mehmetçiğin ilerleyişi kararlı bir şekilde devam ediyor.

Terör örgütünden temizlenen bölgelerde kurulan üs alanlarına yönelik saldırı hazırlığı yaptığı belirlenen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla nokta operasyonu yapıldı.

İHA (İnsansız Hava Aracı) ve gözetleme vasıtalarıyla yerleri tespit edilen teröristler, düzenlenen hava harekâtı sonucu nokta atışıyla vuruldu. Hava harekâtında, 6 PKK'lı terörist silah ve mühimmatları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

VAN'DA EREN ABLUKA OPERASYONU

Van'da 622 personelin katılımıyla 'Eren Abluka-35 Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Coşkun Tanrıöver Operasyonu' başlatıldı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Van'da 'Eren Abluka-35 Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Coşkun Tanrıöver Operasyonu' başlatıldı. Van İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen operasyonda; jandarma komando ve jandarma özel harekât timlerinden oluşan 622 personel görev aldı. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren Abluka' operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı olarak başarıyla devam ettiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşım şöyle:

Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.

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SON DAKİKA: Teröre ağır darbe! MSB duyurdu: Teröristler öldürüldü...
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