AK Parti 2023 yol haritasını belirliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gece kurmaylarını çağırdığı toplantıda 2023 seçimlerinin yol haritası konuşuldu. Zaman zaman tekrarlanacak olan toplantıda AK Parti'nin seçim beyannamesinin belirlenmesi için çalışmalar başlatıldı.Toplantının ana gündemini seçim beyannamesi oluştururken, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çalışmalarında bulunan ekip, bu sistemde seçime gidiliyor olmasını anayasal boyutuyla değerlendirdi. Toplantıda partiden kopanların, küskünlerin geri kazanılması ve milletle iç içe olunması, mahalle mahalle, kapı kapı gezilmesi, dokunulmadık gönül bırakılmaması gerektiği vurgulandı.AK Parti, önceki gün toplanan zirve ile birlikte 2023 seçimlerinin yol haritasını belirlemeye başladı. 2023 seçimlerine en güzel şekilde nasıl hazırlanılacağı konusunda AK Parti kurmayları beyin fırtınası yaptı. 2023 seçimlerinde yine milletin gönlüne girilmesi için katılımcıların önerileri not edildi. Seçim sürecinin nasıl işletileceği toplantıda detaylı olarak ele alındı.Milletvekilleri isimlerinin belirlenmesi konusunda titiz bir çalışma yapılması önerildi. Herhangi bir sebeple partiden kopanların, küskünlerin partiye geri kazandırılması için yapılması gerekli girişimler ele alındı. Milletle buluşma çalışmaları kapsamında mahalle mahalle, kapı kapı gezilmesi, girilmedik gönül bırakılmaması gerektiği vurgulandı. Bu kapsamda yaz döneminde atılan adımlar anlatıldı, yeni olarak yapılacaklar konuşuldu. Vekillerden bakanlara, teşkilatlara kadar tüm Ak kadroların sahada olacağı belirtildi. Öte yandan AK Parti kararsız seçmeni ikna etmeye büyük önem veriyor. Bu noktada özellikle gençlik kollarının çalışmalarına ağırlık vermesi istendi.