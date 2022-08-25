AK Partili Gökcan’dan MilyonFest açıklaması: Karar devletin değil milletin kararı

Bir dizi programa katılmak için Fethiye'ye gelen AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, DSİ Toplantı salonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, Muğla'nın incisi Fethiye Körfezi'nin içler acısı durumda, körfezde kirlilik ve kokunun hat safhada olduğunu söyledi.

"1 MİLYON 578 BİN 192 LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI"

Denize girmenin artık mümkün olmadığını, denizdeki canlı florasının can çekiştiğini ifade eden Gökcan, "Bunun sorumlusunu da hepimiz biliyoruz. Yerel seçimler öncesi bol keseden atıp, 'Seçimi kazandığımızda körfezi temizleyeceğiz. Kimse karışmasın, AB fonu kullanırız, kredi alırız, temizliği biz yaparız' diyenler bugün nerede? Fethiye Atıksu Arıtma tesislerinde bakım yapılmadığı için sık sık arızalar ve kırılmalar yaşandı ve bu da körfezde kirliliğe yol açtı. CHP'li belediyenin ihmalleri sonucu oluşan arızalar sebebiyle yaşanan kirlilik nedeniyle Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na 1 milyon 578 bin 192 lira idari para cezası uygulandı." diye konuştu.

Fethiye Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesine tespit edilen kirlilik nedenleriyle ilgili önlem alınması gerektiğini içeren uyarı yazıları yazıldığını dile getiren Gökcan, bunların da CHP'li belediyelerin aklını başına getirmeye yetmediğini kaydetti.

"YAPAMAYACAKLARSA ÇIKIP SÖYLESİNLER, BİZ YAPARIZ"

Gökcan, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın festivallerin iptaliyle değil, Fethiye Körfezi'nin kirlilik sorunu ve ilçedeki yolların yapımıyla ilgilenmesi gerektiğini belirtti.

Fethiye Belediyesi ile Büyükşehir'den seçimlerde verdikleri Fethiye Körfezi temizliği sözünü yerine getirmesini isteyen Gökcan, "Yapamayacaklarsa çıkıp söylesinler, biz yaparız." ifadesini kullandı.

"BİZ YASAKLAMIŞIZ GİBİ ALGI OPERASYONU YAPIYORLAR"

Gökcan, ilçede 1-4 Eylül'de ikincisi düzenlenmesi planlanan MilyonFest Fethiye etkinliğine bilgi, belge, mevzuat ve İnlice Muhtarlığı ile İnlice Derneği'nin gerekçeli başvuruları nedeniyle izin verilmediğini anlattı.

Muhalefet partilerinin yöneticileri ile bazı milletvekillerinin festivalin keyfi olarak iptal edildiğini iddia ettiklerini hatırlatan Gökcan, şunları kaydetti: "CHP'li siyasetçiler AK Parti'yi suçlayarak, sanki biz yasaklamışız gibi algı operasyonu yapıyorlar. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da valileri 'Devletin valileri olun' diye uyarmış. Evet valiler, devletin valisidir Sayın Kılıçdaroğlu. Devletin valileri bir karar verirken, oturup keyiflerine göre karar vermiyorlar. Verdikleri karara, bu ne der, şu ne der diye bakmazlar ve bakmıyorlar da. Devlet yönetmek ciddi bir iş. İlgili birimlerden aldıkları resmi yazılara, konu ile ilgili kendilerine gelen taleplere ve mevzuata bakarak karar alıyor ve uyguluyorlar. Fethiye festivali ile ilgili olarak da sistem bu şekilde işlemiştir."

Söz konusu alanın Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi Doğal Karakteri Korunacak alan ve Arkeolojik Sit alanı içerisinde kaldığı vurgulayan Gökcan, festivale izin verilmemesi için yapılan başvurular ile ilgili kurumların aldığı kararları anlattı.

"SAYISIZ FESTİVAL YAPTIK"

Festivalin İnlice Plajı'nda yapılmasının uygun olmayacağı kararının devletin değil milletin kararı olduğunu belirten Gökcan, şöyle konuştu: "Son olarak, CHP Grup Başkan Vekili Sayın Özgür Özel de topa girerek Fethiye'deki festivale izin verilmemesini eleştirmiş. İzin verilmeyişinin arkasında art niyetler aramış. Niyet okumasında bulunmuş. Yaşam tarzına müdahale edildiğini iddia etmiştir. Buradan yaşam tarzına müdahale yorumunu çıkartmak ancak akıl ve izan yoksunluğu ile açıklanabilir. Kimse buradan siyaset yapmasın. Manüpülasyon ve algı operasyonu yapmasın. CHP'li Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Ankara'da oturup, Muğla'yı ve Fethiye'yi bilmeden atıp tutacağına, gelsin festivalin yapılacağı İnlice'deki hemşerilerimizi dinlesin. Muhtarlarımızla konuşsun. Ne devletin valisi ne de AK Parti olarak bizler festivallere karşı değiliz. Karşı da olmadık. Hele hele kimsenin yaşam tarzına müdahale etmedik, etmeyeceğiz de. 20 yıllık iktidarlarımız dönemine bakarlarsa sayısız festival yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz."

NE OLMUŞTU?

Fethiye Kaymakamlığı, carettaların caretların yaşama alanı olan İnlice Halk Plajı'nda yapılması planlanan Milyon Fest Fethiye'nin, ekolojik dengeye zarar verilebileceği gerekçesiyle iptal etti. Festival alanının Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde olduğu ifade edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Muğla Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün bila tarihli 4398073 sayılı yazısında; İlçemiz İnlice Mahallesinde bulunan İnlice Halk Plajı ile ilgili yapılan incelemede söz konusu alanın Fethiye- Göcek Özel çevre Koruma Bölgesi, Doğal karakteri Korunacak Alan ve Arkeolojik Sit Alanı içerisinde kaldığı, organizasyonun incelenmesi neticesinde; çadır, kamp alanları, karavan park alanları vb. şekilde düzenlemeler olacağı ve bu düzenlemeler sonucu bölgede yoğun insan trafiği, ses ve ışık etkileri yoğun insan faaliyetleri sebebiyle ekolojik dengeye zarar verilebileceği, Özel Koruma Bölgeleri ile Doğal Sit Alanlarında Muğla Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden izin alınmasının uygun olacağını belirtti.