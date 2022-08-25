Bakan Ersoy’dan şarkıcı Gülşen’in imam hatiplilere yönelik sözlerine tepki

"SANATÇI KİMLİĞİYLE BAĞDAŞMAZ"

Ersoy, açıklamasında, "Devletimizin güzide bir kurumunu, milli ve manevi değerlerimizle yetişmiş nesillerimizi hakaret yoluyla hedef alan sözler milletimizi incitmiş, vicdanlarımızı yaralamıştır. Toplumsal ayrımcılığa, ötekileştirmeye ve tahammülsüzlüğe sevk eden bu zehirli dili kınıyoruz. Sanatçı sorumluluğu, ayrımcılığa, ötekileştirmeye, tahammülsüzlüğe sevk eden bir dilden uzak durmayı gerektirir.