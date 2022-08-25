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Giriş Tarihi: 25.8.2022 22:13

Çanakkale Boğazı'nda büyük panik! Tanker ile tekne çarpıştı

İHA
Çanakkale Boğazı’nda büyük panik! Tanker ile tekne çarpıştı

Rusya'dan Yunanistan'a seyir halinde olan 140 metre uzunluğundaki 'Karakuz' isimli tanker ile içerisinde 2 kişi bulunan tekne, Çanakkale Boğazı Burhanlı önlerinde çarpıştı. Kazada can kaybı yaşanmazken hasar alan tekne yedeklenerek iskeleye yanaştırılıyor.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Çanakkale Boğazı Burhanlı önlerinde meydana geldi. Sağanak yağışın etkili olduğu anlarda Rusya'dan Yunanistan'a seyir halinde olan 140 metre uzunluğundaki 'Karakuz' isimli tanker ile içerisinde 2 kişi bulunan tekne çarpıştı

CAN KAYBI YAŞANMADI

Gemi kaptanı durumu telsizle Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirdi. Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait 'Türkeli' römorkörü ile 'KEGM-9' botu sevk edildi. Can kaybının yaşanmadığı kazada hasar alan teknenin yedeklenerek Gelibolu Tersanesi İskelesi'ne yanaştırılacağı öğrenildi.

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Çanakkale Boğazı'nda büyük panik! Tanker ile tekne çarpıştı
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