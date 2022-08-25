İmam Hatipliler Gülşen’e öfkeli! Hukuk önünde hesap verecek

Türkiye genelinde aynı saatte yaptıkları basın toplantılarında tepkilerini dile getiren İmam Hatip Mezunları Dernekleri, Gülşen'in, toplumu alenen kin ve düşmanlığa sevk ettiğini hukuk önünde hesap vermesi için ne gerekiyorsa yapacaklarını belirttiler.

Hatay Gazeteciler Cemiyeti'nde (HGC) düzenlediği basın toplantısında konuşan Hatay İmam Hatipliler Derneği Başkanı ve Önder İl Temsilcisi Mehmet Çolak, "Bu terbiyesizliği asla sineye çekmeyeceğimizi, hukuk önünde hesap soracağımızı kamuoyuna duyuruyoruz" dedi.

İMAM HATİP OKULLARI MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİNİN BİR PARÇASI

İmam Hatip Okullarının, kurulduğu günden itibaren milletin yoğun teveccühüne mazhar olduğunu, milletine, devletine ve vatanına aşkla hizmet eden nesiller yetiştirdiğini belirten Çolak, "İmam Hatip okullarında yetişen milyonlarca genç bugün eğitimden kültüre, spordan sanata, siyasetten teknolojiye kadar her alanda göğsümüzü kabartan çalışmalara ve başarılara imza atmaktadır. İmam Hatip Okulları; öğrencisi, öğretmeni ve müfredatı ile bu ülkenin Milli Eğitim sisteminin bir parçasıdır. Eğitim sistemimiz içinde farklı kademelerde birçok farklı okul türü vardır ve İmam Hatip Okulları da bu okullardan biridir."

BAŞARILARIYLA GÜNDEM OLACAKTIR

"Okul türleri içinde İmam Hatip Okullarını tercih ederek bu okullarda eğitim almak isteyen her bir vatandaşımızın tercihi, tıpkı diğer okul türlerini tercih eden vatandaşlarımızda olduğu gibi temel bir haktır ve saygıya layıktır. Bu husus temel insan hakları ve anayasamız açısından gayet açıktır. İmam Hatip Okullarının mezunları ve mensupları olarak farklı okul türlerine ve bu okullarda okuyan öğrencilerimize yönelik her türlü ayrıştırıcı yaklaşımı çirkin ve tehlikeli görüyoruz. İmam Hatip okulları her türlü siyasi ve ideolojik tartışmaların dışında kalarak başarılarıyla gündem olacaktır."

ZAVALLI KİŞİLİKLER

Ancak zaman zaman kendi çıkarları için suni gündem oluşturmak isteyen, bu okullara ve mensuplarına saldırarak, hakaret ederek içlerindeki önyargıyı, kini ve nefreti dışa vuran zavallı kişiliklere de üzülerek şahit oluyoruz. Gülşen isimli bir şahsın konser sırasında İmam Hatip okullarına, bu okullarda okuyan öğrenci ve öğretmenlere yönelik çirkin itham ve iftiralarda bulunması toplumu alenen kin ve düşmanlığa sevk etmektir. İmam Hatip Okullarının mensuplarına ve mezunlarına aynı zamanda toplumun tamamına saygısızlıktır.Bu çirkin ithamı ve iftirayı söz konusu şahsın kendisine aynen iade ediyoruz. İmam Hatip okullarına ve mensuplarına yönelik bu saygısızlığından dolayı kendisini şiddetle kınıyoruz." dedi.

Bugün İmam Hatip Okullarımızda okuyan yaklaşık bir buçuk milyon öğrenciyi, bu öğrencilerin aileleri ve bu okullardan mezun olanların dikkate alındığında on milyona yakın bir kitleyi çirkin iddialarla itham etmek toplumun fay hatlarıyla oynamak olduğunu belirten Çolak, "Bu terbiyesizliği asla sineye çekmeyeceğimizi, hukuk önünde hesap soracağımızı kamuoyuna duyuruyoruz. Toplumumuzu, aile yapımızı ve neslimizi ifsad etmeyi kendisine vazife bilen bu saygısız şahıs için tüm İmam Hatip Okulu mezunlarını ve mensuplarını, halkımızı hukuk önünde hesap sormaya davet ediyoruz. Önder İmam Hatipliler Derneği mensupları olarak Cumhuriyet Savcılıklarına söz konusu şahıs hakkında hukuki işlem yapılması için suç duyurusunda bulunacak, şikayetçi olacağız" diye konuştu.