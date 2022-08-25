İstanbul’u yine sağanak vurdu

"5 DAKİKA İÇERİSİNDE HER TARAF SU DOLDU"

Evlerini ve işyerlerini su basan vatandaşlar yağışların çok şiddetli olduğunu 5 dakika içerisinde evlerinin ve işyerlerinin suyla dolduğunu söylediler.

Cami görevlisi Zahir Gün ise "Sel suları gelmesin diye kum torbalarını çektik. Suyun yükselmesini ekledik basınçlar birlikte içeri girdi. Öbür seferki gibi değil ama içeri su girdi. Kovalarla suları tahliye etmeye çalıştık İçerideki eşyaları kurtardık ama halılar su altında kaldı" ifadelerini kullandı.