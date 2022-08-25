İstanbul’u yine sağanak vurdu

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren şimşeklerle birlikte başlayan gök gürültülü sağanak yağış İstanbul'u etkisi altına aldı. Avrupa yakasında sabah saat 09.00'dan itibaren başlayan ve gök gürültülerinin eşlik ettiği yağış Esenyurt, Beyoğlu, Fatih, Zeytinburnu, Bayrampaşa, Beşiktaş ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi.
Yağış nedeniyle yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle bazı araç sürücüleri trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Beşiktaş ve Taksim'de yağmur nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Sabah saatlerinde işlerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar yağmurdan etkilenmemek için kafelere sığındı.
ESENYURT'TA YİNE SU BASKINLARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı uyarının ardından, sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış Esenyurt'ta bulunan Haramidere'yi taşırdı ve Pınar mahallesinde bodrum katlardaki ev ve iş yerleri su altında kaldı.
Geçtiğimiz temmuz ayında da aynı mahallede yine bu baskınları yaşanmış bodrum katlar boşaltılmıştı. Ev sahipleri tekrar yaşanacak sel felaketinde evlerini su basmaması için camlarının önünü kum torbaları ve tahta parçaları ile kapattı.
Mahallede bulunan İrşad Camii ise geçtiğimiz sel baskınında sular altında kalmıştı. Cami görevlileri sel sularından korunmak için kapılarına kum torbaları yerleştirdi. Mahalledeki suların tahliye çalışmaları ev sahipleri ve İSKİ ekipleri tarafından devam ediyor.
"5 DAKİKA İÇERİSİNDE HER TARAF SU DOLDU"
Evlerini ve işyerlerini su basan vatandaşlar yağışların çok şiddetli olduğunu 5 dakika içerisinde evlerinin ve işyerlerinin suyla dolduğunu söylediler.
Cami görevlisi Zahir Gün ise "Sel suları gelmesin diye kum torbalarını çektik. Suyun yükselmesini ekledik basınçlar birlikte içeri girdi. Öbür seferki gibi değil ama içeri su girdi. Kovalarla suları tahliye etmeye çalıştık İçerideki eşyaları kurtardık ama halılar su altında kaldı" ifadelerini kullandı.