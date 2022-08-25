Önder İmam Hatipliler Derneği Gülşen’e 81 ilde eş zamanlı suç duyurusunda bulundu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; verdiği konser esnasında yaptığı konuşma nedeniyle şarkıcı Gülşen için İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne yazı gönderdi. Güvenlik Şube Müdürlüğü Polisleri şarkıcı Gülşen'i İstanbul'da gözaltına aldı. Beşiktaş'taki evinde gözaltına alınan şarkıcı Gülşen'in ifadesinin alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Önder İmam Hatipliler Derneği 81 ilde eş zamanlı suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, şarkıcı Gülşen Bayraktar Çolakoğlu'nun "hakaret suretiyle halkın bir kesimini aşağılama" suçundan kamu davası açılması talep edildi. İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek şarkıcı Gülşen hakkında suç duyurusunda bulunduktan sonra basın açıklaması yapan dernek başkan yardımcısı Sabahattin Yamak '' Bugün Türkiye'nin dört bir yanında 81 ilinde 900 ilçesinde malum şahıs ve malum şahıslar hakkında hesap verme günü olduğunu belirterek, "Asıl hedef Türk toplumunun tamamının Türk toplumunun aile yapısının olduğunu özellikle vurgulamak istiyoruz. Çünkü son zamanlardır bu malum şahıs ve aynı zihniyette bulunan bazı şahısların Türk toplumunun inancının, örfünün, adetinin ayaklar altına alınan cümleler ve hareketler sarf ettiğini hepimiz yakinen takip ediyoruz." dedi.

''HESAP VERECEĞİNİ BİLMELİLER"

Yamak, "İmam Hatipler dün olduğu gibi bugün de bu toplumun yüz akıdır, yüz akı olmaya devam edecektir. İmam Hatip mezunları, aileleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin her bir ferdi bu yakışıksız, çirkin, insan onurunu, haysiyetini aşağılayan malum şahısların hesap vereceğini bilmelidir." şeklinde konuştu.