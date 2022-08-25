Siyasiler ve sivil toplum örgütü temsilcilerinden Gülşen’e tepki

Şarkıcı Gülşen Bayraktar Çolakoğlu'nun "İmam hatipte okumuş kendisi, sapıklığı oradan geliyor" şeklindeki açıklaması siyasiler ve sivil toplum örgütleri tarafından tepkiyle karşılandı.

ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan: Açık Davet! Her geçen gün kirlenmiş zihinleriyle İmam Hatip Okullarımız üzerinden gündem oluşturmaya çalışanların çabalarını karşılıksız bırakmayacağız. ÖNDER olarak bugün itibariyle okullarımıza ve çocuklarımıza yönelik her türlü mesnetsiz itham ve ahlaksız tavırlara karşı tüm hukuki süreçleri başlatıyoruz. Yalnızca mezun ve mensuplarımızı değil vicdan sahibi tüm avukatlarımızı üzerlerine düşeni yapmaya davet ediyoruz.

ÖNDER: Toplumu ifsat etmeyi kendisine vazife edinmiş, sanatı(!) ile konuşulamayan bir şahsın İmam Hatip camiasıyla ilgili hadsiz ifadelerini, iftira ve hakaret içeren ithamlarını aynen kendine iade ediyoruz. Şahsın hezeyanlarına karşı hukuki süreç başlatıyoruz. Aziz milletimizin göz bebeği olan İmam Hatip okullarımızın mezun ve mensuplarının bu gibi şahısların çirkin propagandalarına ve ucuz yollu gündemde kalma amaçlarına malzeme yapılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı Enes Eminoğlu: Edep, ahlak, haya denince akla ilk İmam Hatip gençliğimiz gelirken, ne idüğü belirsiz bir çapulcu çıkıp İmam Hatiplilerimize laf söylüyor! Bu güruh ile mücadelemiz kıyamete kadar sürecek. Ve bu olayda da, sanatçı müsveddesi özür dileyene kadar konunun takipçisi olacağız!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ: "Ahlaksızlığı özgürlük, terbiyesizliği cesaret, hakareti maharet sanan şarkıcının topluma fitne tohumu ekmek dışında hiçbir katkısı yok. Parasını verir LGBT bayrağı açtırırlar, parasını verir İmam Hatiplere saldırtırlar. Soytarılığı sanatçı sananlar haddini bilmeli!

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan: AK Gençlik olarak LGBT'li bu sapkın ve sapık kadın ve zihniyetiyle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu pisliği kahkaha ve alkışlarıyla destekleyenler de bu alçaklığa ortak olmuştur. Yazıklar olsun.

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu: "Bir İmam Hatipli olarak, İmam Hatiplerimize düşmanlık edenlere cevabımızı her zaman edebimizle vereceğiz. İmam Hatiplerimizi kendi çukur, kokuşmuş zihniyetleriyle bir tutmaya çalışanlar dün olduğu gibi bugün de yarın da hüsrana uğrayacak.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı: Yazık, acınası, utanç verici bir zihniyet!

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI, ŞARKICI GÜLŞEN HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Gülşen Bayraktar Çolakoğlu hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatmıştı. Başsavcılık, şarkıcı Gülşen'in konser verdiği sırada sahnede imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı TCK'nin 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatılmasına karar verdi.

Başsavcılıkça, şarkıcı Gülşen'in kolluk görevlilerince mevcutlu bir şekilde Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmesi talimatı da verildi.