100’üncü yılında büyük taarruz gururu

TÜRK Tarih Kurumu (TTK), Büyük Taarruz ve Başkomutan Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yıldönümünde hazırlanan "Milletin Azmi" belgeselinde, o günlere ait tarihi görüntüleri ilk kez yayımladı. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri de zaferin yıldönümü için açıldı.Belgeler arasında Mustafa Kemal Paşa'nın "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri" emri de bulunuyor. Önceki akşam Afyonkarahisar'da 1922 metre uzunluğunda Türk bayrağı taşıyan 1922 izci, Zafer Meydanı'na yürüdü. Öte yandan Atatürk'ün, gazeteci Ruşen Eşref Ünaydın'a hediye ettiği imzalı fotoğrafının negatif kopyası, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca tescil belgesi alarak sanat eseri olarak tescil edilmiş ilk NFT özelliğini kazandı.