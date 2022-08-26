Çataklı’dan Diyanet İşleri Başkanı’na iftira atan Özdağ’a hodri meydan: İspat etmezsen alçaksın

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Diyanet İşleri Başkanı Ümit Özdağ hakkında iftiralarda bulundu. İçişleri Bakan Yardımcısı ise sosyal medya hesabından Özğdağ'a cevap verdi.

"ONU DA YAPTIN!"

Çataklı, Özdağ'ın cuma günü camide provokasyon yaptığına dikkat çekerek "Bir yapmadığın cuma günü camide provokasyon yapmak vardı, onu da yaptın!" ifadelerini kullandı.

"SANA BİR HAFTA MÜDDET"

Çataklık paylaşımının devamında "Sana bir hafta müddet, eğer iddianı ispat edemezsen tarihin en alçak adamısın!" dedi.