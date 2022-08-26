Finlandiya: Türkiye ile derin fikir birliğine vardık

Türkiye'nin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerine onay vermek için öne sürdüğü terörle mücadeleyle ilgili şartların yerine getirilip getirilmediğini denetlemek için kurulması kararlaştırılan Daimi Ortak Mekanizma'nın ilk toplantısı Finlandiya'da gerçekleştirildi.
ÜÇLÜ MUHTIRADAKİ TAAHHÜTLER GÖZDEN GEÇİRİLDİ
Görüşmelerde, Daimi Ortak Mekanizma'nın çalışma esasları belirlenmiş, Üçlü Muhtıra'da kayıtlı taahhütlerin hayata geçirilmesine yönelik gelişmeler gözden geçirilmiş, önümüzdeki dönemde atılması gereken somut adımlar üzerinde duruldu.
TÜRK HEYETİNE İBRAHİM KALIN VE SEDAT ÖNAL BAŞKANLIK ETTİ
Daimi Ortak Mekanizma'nın Türk heyetine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlık etti, heyette Adalet, Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma Bakanlıkları ve Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan temsilciler de yer aldı.
FİNLANDİYA'DAN AÇIKLAMA
Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Daimi Devlet Sekreteri Jukka Salovaara, Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi'nde 28 Haziran'da imzalanan Üçlü Muhtıra çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizma'nın düzenlenen ilk toplantısına ilişkin İsveç'in Dagens Nyheter gazetesine açıklama yaptı.
"YENİ İADE TALEBİ OLMADI"
Anlaşmada belirtilen iş birliği mekanizmasının kurulması için çalışmalara başladıklarını belirten Salovaara, "Biz Türkiye ile derin bir fikir birliğine vardığımızı düşünüyoruz. Türkiye, Finlandiya'dan yeni iade taleplerinde bulunmadı. İsveç için bu konuda bir şey söyleyemem. Ana konumuz da bu değildi." ifadelerini kullandı.
HELSİNKİ'DE YAPILDIĞI DUYURULMUŞTU
Öte yandan, yetkililer toplantının başkent Helsinki'de yapıldığını duyurmuştu. Daha sonra bu bilgiyi düzelten Finli yetkililer toplantının Vantaa kentinde yapıldığını, güvenlik nedeniyle daha önce böyle bir açıklama yapıldığını kaydetti.
"TOPLANTI OLUMLU GEÇTİ"
Toplantı sonrasında bir gazeteye açıklama yapan Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, toplantının olumlu geçtiğini söyledi. Haavisto, "NATO Madrid Zirvesi'nden sonraki ilk toplantıydı ben katılmadım ama müzakerenin olumlu geçtiği bilgisini aldım." ifadelerini kullandı.
İsveç Dışişleri Bakanlığı sayfasından yapılan yazılı açıklamada ise "Toplantıda, üç ülkenin temsilcileri, Madrid'de yapılan NATO zirvesiyle bağlantılı olarak imzalanan üçlü anlaşmanın uygulanmasını tartıştı. Toplantı, anlaşmanın takibine yönelik formları ve üç ülkenin uygulamayı taahhüt ettiği önlemleri tartışmak için bir fırsattı." değerlendirmesinde bulunuldu.
İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN ÖNERİSİYLE KURULDU
NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan İsveç ve Finlandiya ile Türkiye arasında, 28 Haziran'da İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde Türkiye'nin endişelerini gidermeye yönelik "üçlü mutabakat muhtırası" imzalandı.
Anlaşmada taahhüt edilen adımların hayata geçirilmesi için Türkiye, Finlandiya ve İsveç dışişleri, içişleri, adalet bakanlıkları, istihbarat servisleri ile güvenlik kurumlarından uzmanların katılımıyla bir Daimi Ortak Mekanizma tesis edilmesi kararlaştırıldı.
Mekanizma üçlü mutabakata ilişkin atılacak somut adımların takibini yapmak için İsveç ve Finlandiya'nın önerisiyle kuruldu.