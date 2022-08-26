İstanbul ve İzmir yine sele teslim

AFAD, önceki gün 11 il için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Bu iller arasında yer alan ve daha önce birçok kez selin yaşandığı İzmir, bu kez de 3 saatlik yağmura teslim oldu. Cadde ve sokaklar sular altında kalırken araç sürücüleri adeta dereye dönen yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Kentteki altyapı yetersizliğine bir de yağmur suyu kanallarının yeterince temizlenmemesi eklenince Bornova ve Bayraklı ilçelerinde cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Sağanak yağış nedeniyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ni su bastı. Pınarbaşı ve Bornova merkezde cadde ve sokaklar sular altında kaldı.Bornova Mevlana Mahallesi'nde göle dönen sokakta çocuklar kendilerini yağmur suyunun içine bıraktı. Sokakta biriken yağmur sularında yüzen çocuklar eğlenirken bu yüzme anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.Şiddetli sağanak, Bursa'nın ilçelerini de vurdu. Orhangazi ilçesine bağlı Paşapınar Mahallesi'nde, köyün içinden geçen ve bir süre önce kapatılarak yer altına alınan dere taştı. Sele kapılan ve 300 metre sürüklenen 4 kişi, vatandaşlar tarafından kurtarılırken, 11 ev ve 9 araçta hasar meydana geldi.Bilecik'te önceki gece cadde ve sokaklar göle döndü. Çok sayıda ev ve işyerinin zemin katını su basarken, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.Kütahya merkeze bağlı Göynükören Köyü'nde derenin taşması sonucu meydana gelen sele kapılan Melih Yıldız (22), kuzeni Emre Yıldız tarafından kurtarıldı. Olay anı saniye saniye kaydedildi.Yalova'da etkili olan yağmur ve fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, bazı binaların çatıları uçtu.İBB BaşkanEkrem İmamoğlu, şehrin dört bir tarafını, '10 milyar 600 milyon lira yatırım yaptık, İstanbul'daki su taşkınları sorununu çözdük' afişleriyle donatsa da mega kent dünkü yağışta da su altında kaldı. Meteorolojinin günler öncesinden uyarmasına rağmen taşkınlar yaşandı ve birçok evi su bastı. Yağış nedeniyle Esenyurt'ta evleri sular altında kalan vatandaşlar, İBB yönetimine, "Sorunları çözdük diyorlar, yalan söylüyorlar" sözleriyle ateş püskürdü. Esenyurt'ta dereye dönen yokuşta yolun karşısında geçmeye çalışan biri çocuk iki kişi akıntıya kapıldı. Sel sularında sürüklenen bir çocuk park halindeki otomobile tutunurken, çevredeki bir kişi çocuğu koşarak yakaladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'a, mağdur olduğunu belirten daire sahibi tepki gösterdi. Daha önceki selde de evi zarar gören İsmail Uyruk, Başkan Bozkurt'a "Benim yüzümü hatırladınız mı?" diyerek tepki gösterdi. İkili bir süre tartışırken Başkan Bozkurt, Uyruk'a "Siyaset yapıyorsun" dedi.