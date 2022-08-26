Türkiye’yi ağlatan Ayşe hayaline kavuştu

Tüm Türkiye'yi ağlatan Ayşe Sabancalı 2016 yılında babası Hüseyin Sabancalı'yı akciğer kanserinden annesi Elif Sabancalı ise bir yıl önce bir tür kas hastalığı olan ALS nedeniyle kaybetti. Dedesi, babaannesi ve anneannesi uzun yıllar önce vefat eden genç kız babasından kalan emekli maaşıyla geçimini sağlıyor ve teyzesinin evinde kalıyor. Sınavdan bir gün sonra Ayşe kimliğini unuttuğu ve gözyaşı döktüğü o anları SABAH' a anlatmıştı. Genç kız, "Bana uzatılan yardım eli beni çok duygulandırdı, Allah oradaki görevlilerden razı olsun. Polis abla ve ağabeylerimin mücadelesi yalnız olmadığımı hatırlattı. Ben sınavı kazanmak için dua ederken yaşadığım olaydan dolayı çıkan haberler sayesinde tüm Türkiye'nin duasını aldım" demişti.

KAYDI YAPILDI

Ayşe'nin yaşadıklarını öğrenen MHP lideri Devlet Bahçeli kurucusu olduğu Osmaniye Vakfı'na genç kızın tüm eğitim masraflarını karşılama talimatı verdi. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından Ayşe Sabancalı'nın kendi isteğiyle vakıf üniversitesi olan Nevşehir Kapadokya Üniversitesi Kapadokya Meslek Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi Bölümü'ne kaydı yapıldı. Osmaniye Vakfı tarafından okulun yıllık ücreti yatırılırken, sosyal medya hesabından da şu paylaşımda bulunuldu:

EVLADIMIZIN YANINDAYIZ

"Osmaniye'de üniversite sınavına girişi sırasında gündeme gelen, hem yetim hem de öksüz kızımız Ayşe Sabancalı'nın, devlet ya da vakıf fark etmeksizin hangi üniversite ve bölümde okumak istiyorsa, vakfımızın kurucusu ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin talimatları ile Osmaniye Vakfı olarak tüm eğitim masraflarını üstleneceğimizi kamuoyuna duyurmuştuk. YKS sonuçlarının açıklanması sonrasında Ayşe Sabancalı kızımız, Nevşehir Kapadokya Üniversitesi, Kapadokya Meslek Yüksek Okulu, Çocuk Gelişimi Bölümüne kendi isteği ile yerleşmiş olup, okulun yıllık ücreti vakfımız tarafından yatırılmıştır. Ayrıca eğitim hayatı boyunca evladımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM

Hayaline kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Ayşe Sabancalı, "Çok istediğim bölümü okuyacağım. Çocukları çok seviyorum. Kuzenim ile birlikte kreş açmayı hedefliyorum. Ayrıca Sayın Devlet Bahçeli'ye ve beni yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.