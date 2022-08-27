AK İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’nin acı günü

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Huriye Kabaktepe'nin naaşının, Ordu'nun Fatsa ilçesindeki Orta Cami'inde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazın ardından defnedileceği öğrenildi.
BAKAN SOYLU'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Vefat haberini öğrenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da twitter hesabından bir taziye mesajı yayınladı. Soylu, "İstanbul İl Başkanımız Sn. Osman Nuri Kabaktepe Beyefendi'nin vefat eden kıymetli annesi, Huriye Annemize Allah'tan rahmet; başta Sn. @osmannnurika Beyefendi olmak üzere, ailesi, sevenleri ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun" dedi.
"MEVLA MEKANINI CENNET EYLESİN"
Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptığı paylaşımda "AK Parti İstanbul İl Başkanımız Sn. Osman Nuri Kabaktepe Beyefendi'nin vefat eden muhterem annesi Huriye hanıma Allah'tan rahmet, tüm yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mevla mekanını cennet, makamını âli eylesin." ifadelerini kullandı.
"DERİN BİR ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM"
İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu "AK Parti İstanbul İl Başkanımız, kıymetli kardeşim Osman Nuri Kabaktepe'nin annesi Huriye Kabaktepe teyzemizin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Cenab-ı Allah'tan rahmet; Başkanımıza, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun." dedi.