Asbestli uçak gemisine izin verilmeyecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Brezilya'dan İzmir Aliağa'daki gemi söküm tesislerine gelecek olan Brezilya donanmasına ait Nae Sao Paulo adlı geminin, geri gönderileceğini açıkladı.Konu ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Kurum, geminin gerekli numunelerinin alınıp raporlarının bakanlığa sunulmaması nedeniyle "NAE Sao Paulo" isimli gemi için verilmiş olan şartlı notifikasyon onayının iptal edilmesine karar verildiğini duyurdu. Kurum, geminin, geri gönderileceğini açıkladı. Kurum açıklamasında, Brezilya Çevre ve Yenilenebilir Doğal Kaynaklar Enstitüsü tarafından, eski askeri uçak gemisinin Sök Denizcilik ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sökülmek üzere ithal edilmesi için sunulan notifikasyon başvurusuna, 30 Mayıs'ta "Karasularımıza girmeden denetim yapılması ve Bakanlık tarafından görevlendirilen uzmanlarının gözetiminde söküm yapılması koşuluyla" şartlı onay verildiğini hatırlattı.