Bekir Bozdağ’dan Gülşen’in tutuklanmasıyla ilgili eleştirilere tepki

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde toplu açılış töreninde konuşan Bozdağ, AK Parti iktidarları döneminde yapılan çalışmaları anlattı. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bozdağ, şarkıcı Gülşen Bayraktar Çolakoğlu'nun konserinde "İmam hatipten mezun olmuş sapıklığı oradan geliyor" ifadesini kullandığını belirterek, "Ne demek? 'İmam hatipler sapıklığı öğretiyor. Oradan çıkanlar da sapıklığı oradan öğreniyor'. Bu bütün imam hatip okullarına, imam hatip liselerinin öğrencilerine, oradaki öğretmenlere, yöneticilere, onların velilerine karşı büyük bir saygısızlık, büyük bir ayrımcılık, büyük bir nefret, büyük bir hakarettir." diye konuştu.

"YENİLİR YUTULUR BİR ŞEY DEĞİL"

Bozdağ konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Türkiye'de şu anda 1,3 milyon civarında imam hatipte okuyan öğrencimiz var. Bakın ana muhalefet partisinin genel başkanı, altılı masanın etrafında toplananlardan bu sözler karşısında doğru dürüst tek bir cümle duydunuz mu? Yargı kararını eleştirirken imam hatiplilere sarf edilen sözlere neden bir şey demiyorsunuz? Tutuklamayı eleştiriyorsunuz, eleştirin o hakim kararıdır eleştirilebilir. Eleştirirken deyin ki, bunun yaptığı da yenilir yutulur bir şey değildir.

"TEK BİR TANE DOĞRU CÜMLE DUYDUNUZ MU"

Ama bakın ana muhalefet partisinin genel başkanı, bu 6'lı masanın etrafında toplananlar kaç gündür bu milletin milyonlarca insanına karşı hakaret, saygısızlık, ayrımcılık, nefret, kin kusan bu sözler karşısında tek bir tane doğru cümle duydunuz mu?

Biriniz de çıkın deyin; tutuklamayı eleştiriyorsunuz, eleştirin o hakim kararıdır, eleştirilebilir. Ama öte yandan onu eleştirirken bir de deyin ki; bunun yaptığı da yenilir yutulur bir şey değildir, bu milletlerin evlatlarına böylesi bir saygısızlığı, ayrımcılığı, nefreti, kini diline dayayıp konuşamaz.

Sayın Kılıçdaroğlu helalleşmeden bahsediyor. Ama hakimleri tehdit eden ve hakimlere talimat verip 'derhal serbest bırakın' diyen bir üstten buyurmacı tavır ortaya koydu."