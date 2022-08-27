SİPER 100 km’yi gözüne kestirdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. MSB'den yapılan açıklamada, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok. Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 6 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" ifadelerine yer verildi.Savunma Sanayii (SSB) Başkanı İsmail Demir, uzun menzilli hava savunma füze sistemi SİPER'in bir aşamayı daha tamamladığını duyurdu. SSB'den yapılan yazılı açıklamada, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma yer verilen Demir, şu ifadeleri kullandı: "Savunma sanayiimizden Büyük Taarruz ve Malazgirt'in yıl dönümünde ecdadın şanına yakışır bir başarı! Uzun menzilli hava savunma füze sistemimiz SİPER adım adım yükseliyor. SİPER son test atışında yüksek hızlı hedeflerde 100 km'yi gözüne kestirdiğini gösterdi. SİPER, bu vuruş başarısıyla bir aşamayı daha tamamladı. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." SİPER füzesinin test atışı Sinop Test Merkezi'nde ASELSAN-ROKETSAN işbirliğinde gerçekleştirildi. SİPER füzesi, Türkiye'nin katmanlı hava savunma ihtiyacının yerli imkânlarla karşılanması açısından büyük önem taşıyor. Bölge hava savunması kapsamında stratejik tesislerin düşman taarruzlarına karşı korunması amacıyla geliştirilen SİPER, uzun menzilde ve dağıtık mimaride hava savunması sağlanmasına imkân verecek.Türkiye'nin katmanlı bir hava savunması oluşturulması için, önce alçak irtifa Korkut sistemlerinin seri üretimine başlandı. Sonrasında araçtan ve omuzdan atılan Sungur hava savunma sistemi hizmete alındı. Hisar-A+ ve Hisar-O+ sistemlerinin ilk teslimatları yapıldı. SİPER Projesi'nde teslimatların 2023'te yapılması hedefleniyor.