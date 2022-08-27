Somut deliller var

Sahnede imam hatiplilere yönelik hakaret içeren sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan ve tutuklanarak cezaevine konulan şarkıcı Gülşen Çolakoğlu hakkında verilen tutuklama kararının gerekçesi belli oldu. Gülşen'in "İmam hatipte okumuş kendisi, sapıklığı oradan geliyor" sözleriyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlatmış, İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği tutuklama kararı vermişti. Hâkimlik, şarkıcının üzerine atılı "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçunu işlediği hususunda kuvvetli suç şüphesini gösteren somut deliller olduğuna dikkat çekti. Gülşen'in sözlerine halkın geniş kitlelerinden gelen tepkiler, kin ve düşmanlığa tahrik etmenin delili olarak kabul edildi. Şarkıcı hakkında adli kontrol kararının yetersiz kalacağı belirtildi.Öte yandan şarkıcı Gülşen, emniyette alınan ifadesinde, tepki çeken sözde şakasını birlikte sahneye çıktığı müzisyenlerden birine yaptığını anlattı. Savunmasında müzisyen kadrosunda bulunan "Miraç" isimli arkadaşına espri yaptığını, imam hatipte okumadığı halde lakabının "imam" olduğunu belirten Gülşen 'Beni seyircilerimin arasında omuzlarınızda taşıyın' demesi üzerine orkestra arasından 'Seni imam taşısın' şeklinde cevap geldiğini, kendisinin "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" diyerek "espri" yaptığını söyledi.Gülşen hâkimlik sorgusunda emniyetteki ifadesini tekrar ederek, "Bana ihtiyacı olan bir çocuğum var. Ben suç işlemedim. Bana ihtiyaç olunduğu her an gelirim. Tutuksuz yargılanmak istiyorum" dedi.Sahnede verdiği yarı çıplak konserleriyle tepki çeken Gülşen, aynı zamanda LGBT bayrağına sahip çıkmasıyla da toplumda geniş kesimlerinin sinir uçlarına dokunuyor. İmam hatiplilere yönelik saldırısı ise bunun son örneği oldu.Türkiye İmam Hatipliler Vakfı Genel Başkanı Abdullah Ecevit Öksüz, şarkıcı Gülşen'e, "Gülşen'in kendi hayatına baktığımız zaman zaten bizim toplumumuzun kültürü, inançları ve değerleri ile çatışan bir yapıda olduğu aşikâr. Kendisini, özellikle yine LGBT ve benzeri uluslararası mahremiyetsizler tarafından desteklenen projelerde görüyoruz. Bu sözde sanatçının imam hatiplilere dair atmış olduğu iftirayı, söylemiş olduğu o çirkin sözü reddediyoruz. Kötü söz sahibine aittir. Ama biz hiçbir zaman imam hatiplilere küfredenlere küfretmeyeceğiz. Birileri bir taraftan fitne ve kaos tohumları ekmeye çalışsa da, biz gönüllere ve insanlığın vicdanına güller dikmeye devam edeceğiz" diye tepki gösterdi./ SABAH