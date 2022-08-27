SON DAKİKA | Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Bugün tarihi bir uyuşturucu operasyonuna imza atıldı!

Son dakika haberi! Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İstanbul Ambarlı Limanına gelen ve transit olarak yurt dışına gidecek olan konteynere yapılan operasyonda 2 ton 91 kg ağırlığında, 12.3 milyon adet captagon hap ele geçirildiğini kaydetti.

"EKİPLERİ TEBRİK EDİYORUM"

Bakan Mehmet Muş, "Uyuşturucu kaçakçılığının organizatörü olduğundan şüphelenilen yabancı uyruklu şahıs yurtdışına kaçmak isterken Havalimanında yakalandı. Bugüne kadar ülkemizde ele geçirilen en yüksek captagon yakalamasında görev alan Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerini tebrik ediyorum" dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Bugün tarihi bir uyuşturucu operasyonuna imza atıldı! | Video